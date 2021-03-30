Скасування карантину і тестів на кордоні: як Туреччина бореться за туристів

Українська емігрантка розповіла про те, як у Туреччині реанімують туризм.
Поки українці вчергове засіли на локдаун, Туреччина почала потроху знімати карантинні обмеження.
І саме про це розкаже українська емігрантка Ліна.Також по темі: Туристичний бізнес на межі краху? Як Південна Корея переживає коронакризу Елітні лікарні та штучне запліднення: що покриває медичне страхування в Туреччині Взуття у під'їзді і вінки замість букетів. Несподівані факти про життя в Туреччині
Скасування карантинних обмежень
Березень 2021 – це місяць турецького пробудження від снодійного під назвою “коронавірус”.
З початком весни влада Туреччини активно взялася за послаблення обмежень.
Зокрема, скасувала карантин вихідного дня і комендантську годину. Щоправда, частково.
У неділю, єдиний повноцінний вихідний в Туреччині, комендантська година поки що буде діяти.
Разом з можливістю виходити на вулицю коли захочеться, туркам повернули ще деякі радощі.
Кафе та ресторани активно приймають відвідувачів, а школи почали працювати три дні на тиждень, — розповіла Ліна.
Заклади харчування можуть бути відчинені лише з 10 до 20 години і за умови, що зала буде заповнена не більш, ніж на 50%.
Реанімація туризму
Зрозуміло, що головне завдання турецької влади — реанімувати туризм.
Його коронавірус ледь у нокуат не відправив минулого року.
За туристичний сезон 2021 Туреччина планує серйозно боротися. Робить усе від себе залежне, аби якомога більше туристів приїхало цього року.
Вже з 15 квітня планується відміна тестів на COVID-19 при перетині кордону, — каже Ліна.
А протягом місяця влада взагалі планує зняти усі обмеження, щоб у цьому році реанімувати туризм повністю.
Детальніше про це дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Туреччині відбувається вакцинація від COVID-19.
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