Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 30.03.2021 16:00
30.03.2021 16:00
Поділитися

Скасування карантину і тестів на кордоні: як Туреччина бореться за туристів


Українська емігрантка розповіла про те, як у Туреччині реанімують туризм.

Поки українці вчергове засіли на локдаун, Туреччина почала потроху знімати карантинні обмеження.

І саме про це розкаже українська емігрантка Ліна.

Також по темі: Туристичний бізнес на межі краху? Як Південна Корея переживає коронакризу Елітні лікарні та штучне запліднення: що покриває медичне страхування в Туреччині Взуття у під'їзді і вінки замість букетів. Несподівані факти про життя в Туреччині

Скасування карантинних обмежень

Березень 2021 – це місяць турецького пробудження від снодійного під назвою “коронавірус”.

З початком весни влада Туреччини активно взялася за послаблення обмежень.

Зокрема, скасувала карантин вихідного дня і комендантську годину. Щоправда, частково.

У неділю, єдиний повноцінний вихідний в Туреччині, комендантська година поки що буде діяти.

Разом з можливістю виходити на вулицю коли захочеться, туркам повернули ще деякі радощі.

Кафе та ресторани активно приймають відвідувачів, а школи почали працювати три дні на тиждень, — розповіла Ліна.

Заклади харчування можуть бути відчинені лише з 10 до 20 години і за умови, що зала буде заповнена не більш, ніж на 50%.

Реанімація туризму

Зрозуміло, що головне завдання турецької влади — реанімувати туризм.

Його коронавірус ледь у нокуат не відправив минулого року.

За туристичний сезон 2021 Туреччина планує серйозно боротися. Робить усе від себе залежне, аби якомога більше туристів приїхало цього року.

Вже з 15 квітня планується відміна тестів на COVID-19 при перетині кордону, — каже Ліна.

А протягом місяця влада взагалі планує зняти усі обмеження, щоб у цьому році реанімувати туризм повністю.

Детальніше про це дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Туреччині відбувається вакцинація від COVID-19.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-19, емігранти, коронавірус, Туреччина, туристичний сезон
30.03.2021 16:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати