Скасування карантину і тестів на кордоні: як Туреччина бореться за туристів

Українська емігрантка розповіла про те, як у Туреччині реанімують туризм.

Поки українці вчергове засіли на локдаун, Туреччина почала потроху знімати карантинні обмеження.

І саме про це розкаже українська емігрантка Ліна.

Скасування карантинних обмежень

Березень 2021 – це місяць турецького пробудження від снодійного під назвою “коронавірус”.

З початком весни влада Туреччини активно взялася за послаблення обмежень.

Зокрема, скасувала карантин вихідного дня і комендантську годину. Щоправда, частково.

У неділю, єдиний повноцінний вихідний в Туреччині, комендантська година поки що буде діяти.

Разом з можливістю виходити на вулицю коли захочеться, туркам повернули ще деякі радощі.

Кафе та ресторани активно приймають відвідувачів, а школи почали працювати три дні на тиждень, — розповіла Ліна.

Заклади харчування можуть бути відчинені лише з 10 до 20 години і за умови, що зала буде заповнена не більш, ніж на 50%.

Реанімація туризму

Зрозуміло, що головне завдання турецької влади — реанімувати туризм.

Його коронавірус ледь у нокуат не відправив минулого року.

За туристичний сезон 2021 Туреччина планує серйозно боротися. Робить усе від себе залежне, аби якомога більше туристів приїхало цього року.

Вже з 15 квітня планується відміна тестів на COVID-19 при перетині кордону, — каже Ліна.

А протягом місяця влада взагалі планує зняти усі обмеження, щоб у цьому році реанімувати туризм повністю.

Детальніше про це дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Туреччині відбувається вакцинація від COVID-19.

Фото: Unsplash

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