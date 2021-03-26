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ICTV Ранок 26.03.2021 15:00
26.03.2021 15:00
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Китайська вакцина вже в Україні. Що відомо про CoronaVac


Нова вакцина від коронавірусу вже в Україні!

25 березня прибули 215 тисяч доз антиковідної вакцини CoronaVac від китайської біофармацевтичної компанії Sinovac Biotech.

Відповідно до українського законодавства, перед тим, як отримати дозвіл на застосування, препарат має пройти певний контроль.

У МОЗ обіцяють провести його максимум за 10 днів.

То що з себе представляє китайська вакцина CoronaVac?

І наскільки вона ефективна?      

Головне про CoronaVac

Sinovac Biotech — одна з найбільших китайських біофармацевтичних компаній.

До пандемії коронавірусу вона вивела на світовий ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу та паротиту. А

Антиковідна вакцина CoronaVac дводозна, щеплення необхідно повторити через 2 тижні після першої ін’єкції.

Китайська вакцина від Sinovac зроблена за давно відомою технологією — вона інактивована, тобто містить у собі частинки “мертвого” коронавірусу.

Експерти запевняють у її безпечності і закликають не вірити лякалкам з Інтернету, мовляв “нехай вірус у препараті і вбитий, але ж він таки там є”.

Що ще відомо про цю вакцину?

Дослідження вакцини проводили у кількох країнах, показник ефективності різниться: у Туреччині він складає 83,5%, у Бразилії — лише 50,3%.

Фахівці говорять — причина може бути в різних методиках проведення досліджень і навіть у політичних іграх, як-от у Бразилії.

Умовою України для закупівлі китайської вакцини є надання доказів про щонайменше 70-відсоткову ефективність.

Компанія-розробник досі не оприлюднила розгорнуту документацію про дослідження препарату і це те, за що Sinovac найбільше критикують у світі.

Тим не менше, компанія вже уклала контракти на постачання своєї вакцини з 11 країнами світу.

За словами ряду вчених, зокрема тих, хто проводили випробування 3 фази CoronaVac у Туреччині, — китайська вакцина ефективна у запобіганні тяжкого перебігу COVID-19.

Також по темі: Що приховує "індійська" вакцина від коронавірусу КТ легень при коронавірусі: чому його не варто робити "про всяк випадок" Італійська і навіть кубинська! Вакцини від COVID-19, про які ви ще не чули

Окрім того, компанія-розробник, посилаючись на проміжні результати досліджень в Китаї, стверджує, що CoronaVac безпечна навіь для дітей від 3 до 17 років.

В Україні про імунізацію неповнолітніх наразі не йдеться. 

Ситуація з вакцинацією

Протягом останніх тижнів в Україні стрімко зростає кількість хворих на COVID-19, зокрема, госпіталізованих з важким перебігом і смертей.

Попри це ми продовжуємо зволікати з імунізацією.

Станом на 23 березня щеплення близнюком AstraZeneca, індійською антиковідною вакциною CoviShield зробили понад 155 тисяч українців — за наявності 500 тисяч доз препарату.

І поки пріоритетні групи міркували, а чи достатньо хороший для них CoviShield — Індія повідомила про призупинення поставок вакцини, вирішивши спочатку закрити потреби своїх громадян.

У МОЗ України запевняють — індійська вакцина таки приїде, адже півтора мільйони доз вже законтрактовані, от тільки коли — невідомо.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми публікували “Антиковідні” вакцини, про які ви ще не чули.

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-19, вакцинація, вакцини, коронавірус
26.03.2021 15:00



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