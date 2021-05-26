Без паспорта вакцинації не пустять в ЄС? Як і коли запрацюють ковід-сертифікати

Днями Євросоюз ухвалив рішення про введення в дію вже з 1 липня так званих паспортів вакцинації.

Також Європейська рада оновила критерії в’їзду на територію країн ЄС для громадян третіх країн, до яких відносять й Україну.

У нас теж, до речі, готують одразу два ковідні сертифікати — для внутрішнього та міжнародного користування.

Як вони працюватимуть?

Чи зможуть українці без нових документів подорожувати країнами Європи?

Про які саме нові умови в’їзду до ЄС йдеться?

Більше року “залізної завіси” через пандемію COVID-19.

Як довго коронавірус ще буде з нами – не відомо. А от черговий провал курортного сезону може влетіти туристичним країнам в копієчку.

Тож, 20 травня 2021 Рада Євросоюзу оновила рекомендації щодо в’їзду іноземних туристів до країн ЄС.

Насамперед, число заражень коронавірусом в так званих “третіх країнах”, до яких належить й Україна, за останні два тижні має бути не більше 75 випадків на 100 тисяч людей.

Це суттєва поступка, адже раніше йшлося про 25 випадків інфікування на 100 тисяч.

Окрім того, враховуватиметься:

наявність у державах нових штамів коронавірусу;

темпи вакцинації від COVID-19;

кількість позитивних тестів на коронавірус, яка не має перевищувати 4% від загально зроблених.

Та Україну нові послаблення не рятують — навіть якщо відштовхуватися від офіційної статистики, кількість хворих перевищує допустиму межу вдвічі!

У такому разі в індивідуальному порядку розглядатимуться так звані “паспорти вакцинації”.

Що треба знати про паспорти вакцинації?

В країнах ЄС цей документ назвали “цифровим COVID-19 сертифікатом”.

Він засвідчує, що особа повністю вакцинована від коронавірусу — не пізніше, ніж за 2 тижні до поїздки, — тобто має імунний захист проти захворювання.

Причому, необхідно щоб щеплення зробили препаратами, які схвалила Європейська агенція з лікарських засобів, або ж Всесвітня організація охорони здоров’я.

До таких належать:

американські антиковідні вакцини Пфайзер, Модерна, Джонсон енд Джонсо;

британська Астразенека та її індійський аналог Ковішилд;

а також — вакцина від китайської компанії Сінофарм.

А як же бути, скажімо, українцям, які вакцинувалися китайською вакциною Коронавак від Сіновак Біотек?

Європейський регулятор тільки на початку травня цього року розпочав перевірку вакцини, необхідну для подальшого схвалення.

Без паніки – на сайті Європейської Ради зазначено: окремі країни ЄС на власний розсуд також можуть приймати довідки про вакцинацію препаратами, які отримали національний дозвіл.

Окрім інформації про щеплення від коронавірусу, або ж якщо людина не вакцинована взагалі, в європейському цифровому сертифікаті позначатимуть, чи людина вже перехворіла на COVID-19 і дані про свіжий негативний тест на коронавірус.

Запрацювати сертифікат має до 1 липня.

Ковід-сертифікати в Україні

В Україні нині вакцинованим видають лише паперові довідки, які не мають QR-кодів, тож довести їхню справжність на кордоні, — навряд чи вдасться.

Утім, скоро все може змінитися.

Україна готує одразу два “ковідні сертифікати” — для внутрішнього та міжнародного користування.

Вони міститимуть інформацію про особисті дані громадянина, тип і виробника вакцини, кількість і дату щеплень, чи хворіла людина на COVID-19, а також — результати ПЛР-тестувань.

Обидва документи можна буде отримати як в паперовій, так і в електронній формі.

Навіщо запроваджувати внутрішній ковід-сертифікат, якщо вакцинація добровільна?

Усі подробиці — у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ефективні ліки від коронавірусу.

Фото: Unsplash

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