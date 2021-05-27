Коронавірус перетвориться на “звичайну застуду”?

Коли мине пандемія коронавірусу.

Смертельно небезпечний SARS-Cov-2, що спричиняє COVID-19, протягом десятиліття може ослабнути.

Тоді коронавірусна хвороба протікатиме не важче, ніж звичайна сезонна застуда.

З легким кашлем і нежитем.

Принаймні, це припускають американські науковці з Університету Юти.

Наскільки це реально і за яких умов?

Розвіємо міф, який так люблять повторювати коронаскептики і ковід-дисиденти.

Мовляв, COVID-19 – нібито те саме, що сезонний грип.

Якщо відштовхуватися від фактів, а не від фейків, які ширяться інтернетом, стає зрозуміло: новий коронавірус значно небезпечніший за вже відомі гострі респіраторні інфекції.

За весь період, відколи коронавірус дістався України, від COVID-19 та ускладнень, спричинених захворюванням, померли майже 50 тисяч людей.

Це лише дані офіційної статистики Міністерства охорони здоров’я України, достовірність яких і українські, і закордонні науковці неодноразово ставили під сумнів.

Додайте сюди людей з важким перебігом COVID-19, які потребують тривалої і дорогої реабілітації навіть після негативного тесту на коронавірус.

Від грипу в 2019 році померли 6 252 українці.

Тобто у 8 разів менше, ніж від нового коронавірусу. У світі така ж картина.

Як звітує Всесвітня організація охорони здоров’я, від грипу щороку помирають від 250 до 650 тисяч людей залежно від агресивності штамів, які циркулюють.

Натомість COVID-19 вже забрав понад три з половиною мільйони життів.

Попри страшні цифри є надія, що коронавірус щороку здаватиме позиції, навіть якщо залишиться з нами назавжди.

Американські вчені з Університету Юти кажуть, що серйозність перебігу COVID-19 може зменшитися в міру того, як у населення розвиватиметься колективний імунітет на коронавірус.

Як можна його досягти з огляду на нові штами та повторні інфікування?

Запорука колективного імунітету

Для колективного імунітету на коронавірус необхідно, щоб як мінімум 60-70% населення країни мали імунний захист.

Тобто щепилися від COVID-19.

Антивакцинатори ж агітують за інший варіант – перехворіти.

Насправді це не лише небезпечно та безвідповідповідально відносно свого здоров’я та здоров’я близьких.

Захист як від хвороби, так і від вакцини зазвичай триває 6-9 місяців.

Але не варто забувати про версію науковців, що коронавірус навіть після одужання може залишатися в організмі деяких пацієнтів і активізуватися на фоні якихось несприятливих обставин, як-от вірус герпесу.

Повторний COVID-19 у середньому фіксують вже через 3-4 місяці.

Що в першому, що в другому випадках неможливо передбачити, чи пощастить перехворіти на COVID-19 в легкій формі або ж хвороба виявиться смертельною.

Саме невакциновані в групі ризику важкого перебігу коронавірусної хвороби.

Тоді як вакцина від коронавірусу унеможливлює летальні випадки, суттєво зменшує ризик госпіталізації, а якщо ви таки інфікуєтеся, топерехворієте легко.

Науковці з Університету Юти, які сподіваються, що коронавірус перетвориться на “звичайну застуду” за рахунок колективного імунітету, запевняють: люди, які переносять СOVID-19 легко, виділяють невелику кількість вірусу порівняно з тяжкохворим і заражають менше людей.

Все просто: чим менше заражених, тим складніше вірусу поширюватися і мутувати далі.

Тож альтернативи вакцинації немає.

Але чи допоможе масова імунізація позбутися коронавірусу, враховуючи те, що ми вже маємо його нові штами, які більш стійкі до вакцин?

Подробиці дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про створення ліків від коронавірусу.

Фото: Pexels

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