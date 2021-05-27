Коронавірус перетвориться на “звичайну застуду”?

Коли мине пандемія коронавірусу.
Смертельно небезпечний SARS-Cov-2, що спричиняє COVID-19, протягом десятиліття може ослабнути.
Тоді коронавірусна хвороба протікатиме не важче, ніж звичайна сезонна застуда.
З легким кашлем і нежитем.
Принаймні, це припускають американські науковці з Університету Юти.
Наскільки це реально і за яких умов?
Розвіємо міф, який так люблять повторювати коронаскептики і ковід-дисиденти.
Мовляв, COVID-19 – нібито те саме, що сезонний грип.
Якщо відштовхуватися від фактів, а не від фейків, які ширяться інтернетом, стає зрозуміло: новий коронавірус значно небезпечніший за вже відомі гострі респіраторні інфекції.
За весь період, відколи коронавірус дістався України, від COVID-19 та ускладнень, спричинених захворюванням, померли майже 50 тисяч людей.
Це лише дані офіційної статистики Міністерства охорони здоров’я України, достовірність яких і українські, і закордонні науковці неодноразово ставили під сумнів.Також по темі: Цифри вражають. Скільки насправді українців померло від коронавірусу? Уколи, спреї та капсули. Вакцини від коронавірусу, про які ви ще не чули Дітей будуть вакцинувати від коронавірусу? Чи безпечно це
Додайте сюди людей з важким перебігом COVID-19, які потребують тривалої і дорогої реабілітації навіть після негативного тесту на коронавірус.
Від грипу в 2019 році померли 6 252 українці.
Тобто у 8 разів менше, ніж від нового коронавірусу. У світі така ж картина.
Як звітує Всесвітня організація охорони здоров’я, від грипу щороку помирають від 250 до 650 тисяч людей залежно від агресивності штамів, які циркулюють.
Натомість COVID-19 вже забрав понад три з половиною мільйони життів.
Попри страшні цифри є надія, що коронавірус щороку здаватиме позиції, навіть якщо залишиться з нами назавжди.
Американські вчені з Університету Юти кажуть, що серйозність перебігу COVID-19 може зменшитися в міру того, як у населення розвиватиметься колективний імунітет на коронавірус.
Як можна його досягти з огляду на нові штами та повторні інфікування?
Запорука колективного імунітету
Для колективного імунітету на коронавірус необхідно, щоб як мінімум 60-70% населення країни мали імунний захист.
Тобто щепилися від COVID-19.
Антивакцинатори ж агітують за інший варіант – перехворіти.
Насправді це не лише небезпечно та безвідповідповідально відносно свого здоров’я та здоров’я близьких.
Захист як від хвороби, так і від вакцини зазвичай триває 6-9 місяців.
Але не варто забувати про версію науковців, що коронавірус навіть після одужання може залишатися в організмі деяких пацієнтів і активізуватися на фоні якихось несприятливих обставин, як-от вірус герпесу.
Повторний COVID-19 у середньому фіксують вже через 3-4 місяці.
Що в першому, що в другому випадках неможливо передбачити, чи пощастить перехворіти на COVID-19 в легкій формі або ж хвороба виявиться смертельною.
Саме невакциновані в групі ризику важкого перебігу коронавірусної хвороби.
Тоді як вакцина від коронавірусу унеможливлює летальні випадки, суттєво зменшує ризик госпіталізації, а якщо ви таки інфікуєтеся, топерехворієте легко.
Науковці з Університету Юти, які сподіваються, що коронавірус перетвориться на “звичайну застуду” за рахунок колективного імунітету, запевняють: люди, які переносять СOVID-19 легко, виділяють невелику кількість вірусу порівняно з тяжкохворим і заражають менше людей.
Все просто: чим менше заражених, тим складніше вірусу поширюватися і мутувати далі.
Тож альтернативи вакцинації немає.
Але чи допоможе масова імунізація позбутися коронавірусу, враховуючи те, що ми вже маємо його нові штами, які більш стійкі до вакцин?
Подробиці дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми писали про створення ліків від коронавірусу.
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