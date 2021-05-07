Уколи, спреї та капсули. Вакцини від коронавірусу, про які ви ще не чули

Нині у світі на стадії клінічних досліджень – майже 100 нових вакцин від коронавірусу, ще близько 200 випробовують на тваринах.

Рік тому створення бодай однієї безпечної та ефективної вакцини від коронавірусу видавалося чимось недосяжним… Нині ж у світі на стадії клінічних досліджень тестують аж 96 антиковідних вакцин. Ще 184 – випробовують на тваринах.

То які абсолютно нові вакцини від коронавірусу зовсім скоро побачить світ?

Індійська вакцина BECOV

Індія, де ще до пандемії виробляли 60% відомих вакцин, та США вирішили об’єднати зусилля у боротьбі з коронавірусом. Про це наприкінці квітня повідомили на сайті Білого дому. Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку підтримає індійську біофармацевтичну компанію Biological E. Limited. Вона займається розробкою вакцини від коронавірусу під назвою BECOV.

США пообіцяли допомогти зі збільшенням виробничих потужностей, аби індійська компанія змогла виробити до кінця 2022 року щонайменше мільярд доз препарату – звісно, після завершення клінічних досліджень.

Раніше у створення індійської вакцини BECOV вклалася й глобальна Коаліція за епідемічну готовність до інновацій (CEPI). Розробникам BECOV перепало цілих 5 мільйонів доларів.

Іранська вакцина Cov-Pars Razi

Іран також працює над власною вакциною від коронавірусу. Проте про старт клінічних досліджень оголосили лише в лютому. Іранську вакцину під назвою Cov-Pars Razi розробляє місцевий Інститут вакцин та сироваток Razi.

Вона містить фрагменти білків коронавірусу, які вже не шкідливі для людини, утім, спричиняють необхідну імунну відповідь.

Іранська вакцина трьохдозна. Перша і друга дози – в ін’єкційній формі – 2 укол необхідно повторити на 21-й день після першого щеплення, а третя доза – у формі назального спрея. Вдихнути препарат необхідно на 51-й день від початку імунізації.

Остання доза, за задумом розробників, потрібна не для набуття імунітету, – він має утворитися вже після двох щеплень, – а щоб вакцинована людина не могла заражати коронавірусом інших.

Ізраїльська вакцина Oravax

І наостанок – про антиковідну вакцину ізраїльської компанії Oramed Pharmaceuticals під назвою Oravax у формі капсул. За словами виробників, препарат легше зберігати, транспортувати і можна буде придбати просто в аптеці, не навантажуючи медичну систему.

У березні 2021 завершилися доклінічні випробування Oravax на тваринах – у свиней виробилися антитіла до коронавірусу – імуноглобуліни A та G.

Препарат називають “потрійною антигенною вакциною” на основі одразу трьох структурних білків коронавірусу, що має забезпечити ефективність проти нових штамів COVID-19. Старт першої фази досліджень на людях запланували на другий квартал цього року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечна російська вакцина Спутнік V.

Фото: Unsplash

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