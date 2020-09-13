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ICTV / Ранок / Як сходити до спортзалу, не встаючи з робочого місця: цікаві факти про тренажери / 13.09.2020 16:31
13.09.2020 16:31
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Як сходити до спортзалу, не встаючи з робочого місця: цікаві факти про тренажери

Фото: Unsplash

Історія тренажерів: від спортивної офісної техніки до тренажерів для трудоголіків.

Погода не завжди сприяє прогулянкам і фізичній активності. Але ж рухатися треба!

Для чого потрібні тренажер-капці або тренажер-світильник? І як сходити до спортзалу, не встаючи з робочого місця, та не виходячи з офісу?

Сходити до спортзалу, не виходячи з офісу

Ви тільки прокинулись і ще зовсім не готові до навантажень і тренажерів? Винахідники спеціально вигадали тренажер-капці, які не вимагають надмірних зусиль. Так, саме домашні капці натренують ваші ніжки.

Тренажер-капці розробили китайські вчені. На вигляд вони звичайні – пухнасті та рожеві. От тільки в них вам наче відрізали п’яточку. Як же тоді ходити?

У цьому й фішка! Поки ви робите будь-які домашні справи ваші ніжки тренуються.

Розробники запевняють, що носіння такого домашнього взуття позбавляє надлишкових жирових накопичень на литках, стегнах, сідницях, животі, убезпечує варикозного розширення вен та болю в спині.

Як з’явились перші у світі тренажери?

Перші, схожі на сучасні, тренажери з’явилися завдяки шведському лікарю Густаву Цандеру. Він почав над ними працювати ще в 1850-х роках. Звісно, лікар не брав за мету накачати всім м’язи. Він думав про здоров’я!

І дуже швидко сконструював прототипи наших улюблених тренажерів. Саме так зародилася медична галузь механотерапія, а вже потім всі спортивні зали світу поповнилися дуже схожими тренажерами. 

Тренажери для трудоголіків

Якщо не маєте часу і кожну хвилинку витрачаєте на роботу, не засмучуйтесь – вихід є! Вчені розробили тренажер, який дозволить вам працювати, не знижуючи фізичної активності.

Що ж це таке? Бігова доріжка поєднана з робочим столом. Сидячий спосіб життя в офісах та багато хвороб до яких це призводить давно непокоять лікарів. Тому ще з 1993-го року почали замислюватись, як поєднати стіл і бігову доріжку. 

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Утім, перший стіл-тренажер надійшов у вільний продаж лише у 2008 році. По суті, це високий робочий стіл, який додається до бігової доріжки.

За ним ви крокуєте і працюєте одночасно. Виходить користь і вам, і роботодавцю! Коштує такий стіл від $500.

Та все ж, краще виходьте на вулицю, дайте своїм очам відпочити та дихайте свіжим, а не офісним повітрям.

Що це за тренажерне офісне крісло, на якому можна виконувати аж 16 вправ? І чи потягнете ви тренажер не для лежачих?

Дивіться у відео. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, цікаві факти про вино.

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Теги: історія, предмет в історії, спорт, тренажери
13.09.2020 16:31



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