В Естонії мають право голосувати іноземці і можна електронно! Цікаві факти від емігранта

Українець Денис вже три роки живе в Естонії. Він розказав найцікавіше про цю країну в рубриці Емігранти.
Прибалтійська перлина – маленька і затишна Естонія.
Саме там три роки тому осів наш сьогоднішній герой Денис, який живе у місті Тарту з 2017 року.
Цієї неділі в Україні пройшли вибори, Денис стежив за передвиборчим процесом в Україні і це його надихнуло розказати про те, як вибори проходять в Естонії.
В якому випадку голосувати мають право громадян інших країн? Як естонці обирають владу не виходячи з власних домівок?
І як так вийшло, що жителі країни можуть змінювати свій вибір, навіть після того, як вже проголосували?
Іноземці теж голосують. Чому?
В Естонії є паспорт громадянина і є сірий паспорт. З сірим паспортом не можна голосувати на парламентських виборах, але можна голосувати на місцевих.
Так, іноземці можуть голосувати на місцевих виборах в Естонії. Для цього навіть не потрібно бути з Європейського Союзу, але треба мати дозвіл на проживання.
Сірий паспорт – це щось на зразок посвідки на проживання. Тобто його власники можуть жити, працювати на території країни, однак громадянами вони не вважаються.
Здебільшого власники цих паспортів – це іноземці, які жили в Естонії за часів Радянського Союзу і після його розпаду вони залишилися в незалежній Естонії, але естонське громадянство не отримали.
У Латвії також є паспорт громадянина і паспорт не громадянина, але там відмінність в тому що не громадяни не можуть голосувати ні на яких виборах.
Є ще в Естонії парламентські вибори та вибори до Європарламенту.
На перших мають право голосувати виключно громадяни Естонії.
На других громадяни Естонії та громадяни інших країн, які входять до складу Європейського Союзу.Також по темі: Жорсткий карантин у Еквадорі: чому людей годинами тримають в аеропорту Старі автомобілі в Пуерто-Рико не купиш дешевше 18 тисяч доларів? Гречка на вагу золота, а м'ясо нещодавно бігало. Емігрантка про життя в Йорданії
Естонія – електронна держава
Це означає, що майже будь-які питання, до яких має стосунок держава, можна вирішувати через комп’ютер. Виборів це теж стосується.
Тут є система електронного голосування. Можна обрати: або ти голосуєш, як раніше, фізично, або електронно по інтернету.
Це далеко не єдина перевага електронного голосування. Є ще щонайменше дві: перша – це достатня кількість часу для того, аби проголосувати, а друга – це те, що можна передумати.
Електронне голосування – це зовсім не ноу-хау для естонців. Воно почало діяти в країні ще тоді, коли комп’ютер був рідкістю в естонському домі.
Країна, де на волевиявлення мають право навіть громадяни інших держав, країна, де виборці голосують вдома і переголосовувати можуть протягом тижня.
Естонія вміє дивувати, а ще вона вміє спрощувати життя своїх громадян.
Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше, чому Естонія – електронна держава.