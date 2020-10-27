В Естонії мають право голосувати іноземці і можна електронно! Цікаві факти від емігранта

Українець Денис вже три роки живе в Естонії. Він розказав найцікавіше про цю країну в рубриці Емігранти.

Прибалтійська перлина – маленька і затишна Естонія.

Саме там три роки тому осів наш сьогоднішній герой Денис, який живе у місті Тарту з 2017 року.

Цієї неділі в Україні пройшли вибори, Денис стежив за передвиборчим процесом в Україні і це його надихнуло розказати про те, як вибори проходять в Естонії.

В якому випадку голосувати мають право громадян інших країн? Як естонці обирають владу не виходячи з власних домівок?

І як так вийшло, що жителі країни можуть змінювати свій вибір, навіть після того, як вже проголосували?

Іноземці теж голосують. Чому?

В Естонії є паспорт громадянина і є сірий паспорт. З сірим паспортом не можна голосувати на парламентських виборах, але можна голосувати на місцевих.

Так, іноземці можуть голосувати на місцевих виборах в Естонії. Для цього навіть не потрібно бути з Європейського Союзу, але треба мати дозвіл на проживання.

Сірий паспорт – це щось на зразок посвідки на проживання. Тобто його власники можуть жити, працювати на території країни, однак громадянами вони не вважаються.

Здебільшого власники цих паспортів – це іноземці, які жили в Естонії за часів Радянського Союзу і після його розпаду вони залишилися в незалежній Естонії, але естонське громадянство не отримали.

У Латвії також є паспорт громадянина і паспорт не громадянина, але там відмінність в тому що не громадяни не можуть голосувати ні на яких виборах.

Є ще в Естонії парламентські вибори та вибори до Європарламенту.

На перших мають право голосувати виключно громадяни Естонії.

На других громадяни Естонії та громадяни інших країн, які входять до складу Європейського Союзу.

Естонія – електронна держава

Це означає, що майже будь-які питання, до яких має стосунок держава, можна вирішувати через комп’ютер. Виборів це теж стосується.

Тут є система електронного голосування. Можна обрати: або ти голосуєш, як раніше, фізично, або електронно по інтернету.

Це далеко не єдина перевага електронного голосування. Є ще щонайменше дві: перша – це достатня кількість часу для того, аби проголосувати, а друга – це те, що можна передумати.

Електронне голосування – це зовсім не ноу-хау для естонців. Воно почало діяти в країні ще тоді, коли комп’ютер був рідкістю в естонському домі.

Країна, де на волевиявлення мають право навіть громадяни інших держав, країна, де виборці голосують вдома і переголосовувати можуть протягом тижня.

Естонія вміє дивувати, а ще вона вміє спрощувати життя своїх громадян.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше, чому Естонія – електронна держава.

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