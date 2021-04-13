Культурний центр світу. Цікаві факти про Музей мистецтв Метрополітен

13 квітня Google нагадав усім користувачам про День Народження Музею мистецтв Метрополітен.

Сьогодні — 151 річниця з дня його заснування.

Та чим же він настільки особливий, що пошуковик не пошкодував йому окремого дудла?

І чому дехто вважає музей культурним центром світу?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Найцікавіше про Музей Метрополітен

Багата історія

За поважним віком, як правило, стоїть цікава історія.

Музей Метрополітен або як його називають “The Met” був заснований у 1870 групою американських бізнесменів, художників та мислителів тієї доби.

Вони прагнули зберегти й показати світове мистецтво нащадкам.

Саме так пересічні нью-йорківці отримали доступ до мистецтва, а за ними — увесь світ.

Мистецькі надбання

Від маленької виставки до постійної колекції у понад 1,5 мільйона предметів за 5000 років людської історії майже з усіх куточків Землі.

Такий шлях пройшов Мет за свої 150 років.

У цьому музеї уперше люди знайомляться з Рембрандтом, Рафаелем та Караваджо і водночас вивчають храми древніх римлян.

Зразки відомих мистецьких творів показав і Google у новому дудлі. Серед них:

Візантійська мозаїка 500 – 550 років.

Гобелени з єдинорогами пізнього Середньовіччя.

Обладунки німецького імператора Фердинанда I XVI століття.

Складна традиційна сукня з бісеру індіанського племені лакота з групи племен сіу.

Картина “Автопортрет” Семюеля Джозефа Брауна-молодшого з 1940-х.

Гравець шоубізу

Режисери дуже полюбляють творити у приміщенні Музеї мистецтв Метрополітен.

“Афера Томаса Крауна”, “Коли Гаррі зустрів Саллі”, “Зберігаючи віру” — у кожному з цих фільмів є кадри, зняті тут.

Мабуть, ніхто не вміє співпрацювати зі знаменитостями краще, ніж Метрополітен.

Щороку там проводять благодійний вечір “Мет Гала”, збираючи кошти на діяльність одного із департаментаментів.

Червоною доріжкою музею проходили, наприклад, Бейонсе, Ріанна, Джордж Клуні та Джей Зі.

Одним словом, немає сумніву, що Музей мистецтв Метрополітен вартує нашої уваги. І не лише сьогодні.

Тож, як будеш у Нью-Йорку, забігай. Тим паче, квиток коштує лише $25.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українські книги, які варто прочитати.

Фото: damonwebster

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