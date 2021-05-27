Улюблені кольори та їх секрети. Про що нам «кричить» психіка

Що для тебе кольори? Емоції, енергія, життя? Людське око здатне розрізняти тисячі різних відтінків.

Чи зміг би ти жити у чорно-білому світі, після побачених яскравих барв? У кожної людини однакові кольори можуть асоціюватися з різними емоціями та подіями.

Психологія кольору – дуже цікава річ, адже, знаючи певні трюки, можна маніпулювати людиною, що і роблять відомі бренди та їх маркетологи.

Тож Ранок у Великому Місті разом з психологинею Юлією Мотуз розповість тобі більше про кольори та їх секрети.

Кожна людина має улюблений колір. Навіть, якщо вона стверджує, що любить усі, все одно якомусь вона надає перевагу.

Кожен колір символізує певні процеси. Коли психолог працює з кольорами, то він показує людині картинку і просить розповісти про те, що її зацікавило.

Людина може сказати, що їй сподобалася червона квіточка чи блакитний струмочок. Після цього треба чітко з’ясувати, що означає для людини цей колір, з чим він асоціюється і які почуття викликає.

Колір є полізначним для кожної людини.

Звичайно, що є якісь певні загальні характеристики, які можна сказати про людину за кольором, але все ж — це індивідуально.

Наприклад, із загальних характеристик ми можемо сказати, що зелений — колір життя, який символізує безпеку. Людина, яка любить помаранчевий, може бути «теплою» та енергійною.

Синій — колір води, неба, тому часто символізує спокій. Червоний — колір кохання.

Але варто пам’ятати, що кожна людина — індивідуальність. Той самий червоний колір одна людина може сприймати позитивно, адже для неї це колір кохання, інша — негативно, адже в неї цей колір асоціюється з агресією, тривогою, забороною.

Тож, коли психолог працює з людиною, він намагається чітко прояснити, що означає для неї певний колір.

Також існує стереотип, що чорний — колір депресії, але це не зовсім так.

З одного боку це дійсно може означати, що людина чимось засмучена, але з іншого — це колір багатства та престижу. Адже чорний — це класичний і, часто, преміум-колір.

Це може означати, що людина, яка обирає чорний, чітка та структурована, — зазначає Юлія Мотуз, психолог у модальності транзакційного аналізу.

Дуже добре у психології кольору орієнтуються маркетологи відомих брендів. Вони знають, як змусити людину захотіти щось купити лише за картинкою, адже вони правильно обирають поєднання кольорів.

Повернемося знову до червоного. Цей колір символізує людей сповнених сили, викликає збудження, привертає до себе увагу, змушує піддаватися першим відчуттям. Таким чином він налаштовує на рішучість і тому є ідеальним для виділення товару як об’єкта імпульсивного вибору.

Так, компанія «Levi’s» для свого бренду обрала червоний колір, оскільки орієнтується на молодих та амбітних людей.

Зелений колір, як ми казали раніше, символізує життя. Тому цей колір використовують компанії з виробництва еко-продуктів. Адже, коли ми чуємо «еко», в наших думках відразу постає образ природного і натурального.

Чорний є кольором професійності та надійності, а білий — колір чистоти та чогось нового. Тож їх поєднання — незамінна класика.

Поєднання цих кольорів викликає почуття балансу, чорно-білий логотип є простим, максимально зрозумілим і красивим. Згадай скільки компаній мають такий логотип?

«Chanel», «Hugo Boss», «Ferrari» «Apple» тощо — які асоціації у тебе з цими брендами? Престиж, достаток, чи не так?

— Є кольори, які діють збуджувально на нервову систему, а є ті, що її гальмують. Також існуюють нейтральні кольори.

Збуджувальні — це червоний, жовтий та помаранчевий.

Ці три кольори збуджують нервову систему. Якщо виділяти щось такими кольорами, наприклад, цінник «знижка» або на сайтах кнопку «купити», «розпродаж» тощо, то вони дають людям наказ діяти.

Ми звертаємо на це увагу, а згодом можемо і купити якийсь товар.

Заспокійливі — це блакитний, синій та фіолетовий.

Це три кольори, які гальмують нервову систему. Часто цими кольорами фарбують стіни в навчальних закладах, аби не відволікати дітей від їх головного завдання в школі — навчатися.

Зелений — нейтральний колір.

Існує міф, що зелений заспокоює. Але зелений і не роздратовує, і не гальмує нервову систему. Це пов’язано з тим, що це символічно колір природи, він асоціюється зі здоров’ям.

Коли людина бачить зелені дерева, зелену траву, вона підсвідомо сприймає це середовище як безпечне і комфортне. Для людей цей колір є знаком, що тут усе буде добре, — розповідає психолог.

Ти обираєш улюблений колір не просто так. Через цей колір твоя психіка намагається тобі щось повідомити.

— Немає нічого поганого в тому, що у людини є улюблений колір і вона постійно купує речі цього забарвлення. Це психіка підсвідомо їй щось диктує. Треба тоді запитати, які асоціації у людини виникають з цим кольором, вона може відповісти — «свобода».

Тоді ми запитуємо, коли вона відчувала себе найбільш вільною, і дізнаємося про позитивні моменти з життя. А з іншого боку, це може означати, що зараз її свободу хтось обмежує, і таким чином вона намагається хоч якось її повернути собі.

Коли людина надає перевагу одному кольору, це може свідчити про фіксацію на певних емоціях чи подіях з життя.

Наприклад, людина говорить, що любить жовтий колір, і під час роботи з психологом згадує, що саме цього кольору халат носила мама, або такого забарвлення була улюблена іграшка.

Психіка, підсвідомо обираючи колір, буквально «кричить» людині, що треба звернути увагу на проблему і пропрацювати її, — зазначає психологиня.

Психологія кольору доволі цікава. Скажи мені, який твій улюблений колір і я розкажу тобі про твої риси характеру.

Це адаптація відомого крилатого вислову під тему даного матеріалу, але це дійсно так. Багато можна розказати про характер людини та її психологічний стан за улюбленим кольором, особливо, якщо «копнути глибше».

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, що тобою маніпулюють.

Фото: Unsplash

Богдана Макалюк

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.