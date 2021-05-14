Дітей будуть вакцинувати від коронавірусу? Чи безпечно це

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Чи безпечно робити щеплення від коронавірусу дітям?

Де у світі вже практикують подібне?

“Зелене світло” для вакцинації дітей

10 травня Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США видало антиковідній вакцині Pfizer екстрений дозвіл на щеплення дітей від 12 до 15 років.

Аналогічну заявку щодо застосування цієї вакцини на віковій категорії 12+ у країнах ЄС нині розглядає Європейська агенція з лікарських засобів.

Раніше дітей молодше 16 років не рекомендували прищеплювати через брак вакцин і даних.

Та компанія Pfizer оприлюднила результати досліджень, на які відтепер можуть орієнтуватися регуляторні органи різних країн світу, щоб вирішити, чи давати антиковідній вакцині “зелене світло” для дітей.

Дослідження у США

Тестування вакцин на дітях – не тортури над беззахисними, наголошують фахівці.

Вони проводяться тільки після того, як науковці отримали надійні дані про безпеку препарату серед великої кількості дорослих.

Дослідження на дітях можливі лише з дозволу їхніх батьків та медиків.

У дослідженні пфайзерівської вакцини в США взяли участь 2260 добровольців від 12 до 15 років.

Частина підлітків отримувала плацебо, решта – дві дози препарату із тритижневою перервою.

Жодна дитина, яку щепили антиковідною вакциною, не захворіла.

На відміну від 18 добровольців, яким дісталася пустушка.

Тож розробники запевняють: ефективність Pfizer у профілактиці COVID-19 у дітей від 12 до 15 років становить 100 відсотків.

Водночас деякі експерти вважають 18 випадків коронавірусу у групі плацебо – це замало, щоб робити висновки.

Однак імунна відповідь на вакцину у дітей до 15 років є навіть кращою, ніж у категорії від 16 до 25, наголошують у Pfizer.

А от щодо побічних ефектів у дітей від 12 до 15 років, лихоманку зафіксували у 20% добровольців.

У групі 16-25 років цей показник трохи менший і складає 17%.

Фахівці кажуть: це нормально, що чим молодший організм, тим вища ймовірність виникнення побічних ефектів.

І наголошують: такі реакції, як підвищення температури, біль у місці ін’єкції, втома вважаються стандартними на будь-яку вакцину.

Їх не варто боятися.

А чи є протипоказання до вакцинації дітей від коронавірусу?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому люди хворіють на коронавірус повторно.

Фото: Unsplash

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