Фільми з крутими спецефектами, які варто переглянути

Шукаєш круту кінострічку на вечір? Ранок у Великому Місті підготував для тебе ТОП фільмів зі спецефектами, від яких ти будеш у захваті. Шукай їх нижче.

Кращі фільми зі спецефектами

Диво-жінка

Фото: IMDb

Рік: 2017

Жанр: Бойовик, військовий, пригоди, фентезі

Сюжет: У фільмі йдеться про Діану – принцесу амазонок. Вона народилася на острові Теміскіра. Змалечку Діана мріяла стати воїном, хоч її мати була проти цього.

Тому сестра матері вирішила таємно вчити дівчинку, а коли обман став очевидним, її почали навчати ще дужче, аби та стала непереможною.

Коли Діана виросла, то змушена була покинути острів, щоб допомогти вижити зовнішньому світу. І саме там вона виявила свої справжні можливості, які так хотіли приховати від неї в дитинстві.

Джуманджи: поклик джунглів

Фото: IMDb

Рік: 2017

Жанр: комедія, бойовик

Сюжет: Четверо підлітків опинилися у грі Джуманджи. Кожен перевтілився у персонажа зі своїми можливостями.

Аби повернутися назад у реальність, їм необхідно пройти всі етапи і дійти до фінішу. Але це буде нелегко, адже на шляху на них очікують пастки.

Месники: війна нескінченності

Фото: IMDb

Рік: 2018

Жанр: бойовик, наукова фантастика

Сюжет: Фільм відзнятий за мотивами коміксів Marvel. У 19-му фільмі кінематографічного всесвіту знову зібралися всі супергерої, щоб боротися з міжгалактичним тираном – Таносом.

Він планує зібрати шість Каменів Вічності, щоб змінити світ під себе, тому супергерої мусять завадити його планам.

Бладшот

Фото: IMDb

Рік: 2020

Жанр: бойовик, пригоди

Сюжет: Солдата у відставці Рея Гаррісона вирішили повернути із мертвих. Для цього в його кров вживили мікрокомп’ютери, і він став безсмертним.

Його дружину вбили, а сам чоловік отримав поранення, несумісне з життям.

Рей нічого не пам’ятав, адже його мозок контролювали вчені, які ним займалися. Та згодом пам’ять почала повертатися, і він втік на волю, щоб помститися.

Їжак Сонік

Фото: IMDb

Рік: 2020

Жанр: сімейний, комедія

Сюжет: Супершвидкий їжак Сонік потрапив у реальний світ, щоб врятувати свою планету. Тут він познайомився з шерифом провінційного містечка, який став йому кращим другом. І разом вони протистоять злодію, який намагається заволодіти силами Соніка.

Ось тепер ти знаєш, чим зайнятися ввечері. Переглядай кращі фільми зі спецефектами із задоволенням і читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми перераховували фільми про бізнес, які надихають відкрити власну справу.

Головне фото: IMDB

Алла Гичка

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