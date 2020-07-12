Топ-5 фільмів про бізнес. Стрічки, які надихають відкрити власну справу

Якщо ти вже давно замислюєшся про власний бізнес, то в нас є ми маємо список фільмів, які допоможуть прокачати підприємницькі вміння.

Фільми про бізнес які варто подивитися

Вовк з Уолл Стріт

Приміряй на себе відчуття суперсамовпевненості

Ця історія заснована на реальних подіях, а Белфорта прозвали вовком не просто так. У біржовій міфології вовки – це комерсанти з великим досвідом, які практично не укладають збиткових угод.

Кожен із нас мріє стати багатим, мати особистий будинок з басейном, ну або хоча б яхту з вертольотом – це вже як пощастить із бізнесом.

Так от, Джордану Белфорту не просто пощастило з бізнесом – він особисто був втіленням бізнесу, і що б про нього там не говорили, створив себе сам. Як це – вершити свою долю й не боятись нічого, не мріяти, а робити?

Якщо ти хочеш приміряти на себе це відчуття, подивись цю стрічку.

Саме відданість амбіціям головного героя, його рішучість і впертість зробили з нього того, ким він став.

Але май на увазі: Вовк з Уолл-стріт не вчить людей, як стати багатими і успішними, він, швидше, показує, які побічні ефекти може нести за собою таке фінансове багатство.

Пірати Силіконової Долини

Історія двох комп’ютерних геніїв, які змінили світ

У фільмі Пірати Силіконової Долини глядач дізнається, як саме утопічні ідеї юних фантазерів перетворюються на проекти, що змінюють світ.

Це історія про те, з чого починались Apple і Microsoft на зорі вісімдесятих, у маленьких підсобних приміщеннях, де двоє нікому не відомих програмістів винаходили й фантазували.

Хочеш підгледіти, як два генія проходили свій шлях, поєднуючи геніальність із жадібністю, а трудоголізм – з особистими комплексами?

Спочатку вони мріяли – про те, що коли-небудь про їх проекти, які здавалися в той час неймовірними, дізнається весь світ.

А через кілька років стали тими, про кого мріяли – мільярдерами-засновниками бізнес-імперій.

Корпорація

Ти на вершині ієрархії або чийсь ресурсний пакет?

Як тобі підхід до людського життя як до ресурсного пакета, що забезпечує багате процвітання одного мужичка на вершині ієрархії? А його корпорація – інструмент, за допомогою якого він витягує з нас ресурсний пакет – і так непомітно, що ми цього просто не усвідомлюємо.

Документальний фільм Корпорація відкриє секрети, за допомогою яких великі корпорації маніпулюють вашою свідомістю. Ти дізнаєшся про те, як вони зароджуються, розвиваються, і за допомогою чого впливають на суспільство, поставиш “психологічний діагноз” сучасним мастодонтам бізнесу, переймеш їх досвід і зможеш уникнути їхніх помилок.

Уолл Стріт

“Успіх” не дорівнює “багатство”

Старий фільм про вічні принципи бізнесу, що не втрачає актуальності навіть у наші часи.

Молодий брокер Бад Фокс готовий на все заради успіху.

Він належить до покоління “яппі” – міських юнаків з дипломами престижних університетів, що прагматично дивляться на життя і мріють про легку, швидку кар’єру в світі бізнесу. І от раптом його кумир – Гордон Гекко, геній трейдингу, – погодився вести з ним співпрацю.

Йому вдається привернути увагу експерта біржової науки й налагодити з ним дружні та ділові взаємини.

Здавалося б, тут закінчилися терни й стали ближче зірки, але герой виявляє, що його ідол замішаний у нечесних іграх, і не тільки не гребує махінаціями, а й втягує в це свого молодого напарника.

Уолл Стріт – дуже повчальний фільм, який критикує всю цю “біржову лихоманку”.

Цей фільм не збирається перекреслювати рівність між словами “успіх” і “багатство”, цей фільм вихваляє іншу ідеологію – ідеологію “Self-made man” (чоовіка, який зробив себе сам).

Фільм мотивує задуматися про те, чи часто кумири й наставники використовують ті способи, які хотілося б застосовувати на шляху до успіху і процвітання. Крім цього, по ходу сюжету розкривається безліч секретів трейдингу.

Бойлерна

Живи сьогодні, забий на завтра

Чи цікавився (лась) ти коли-небудь питанням, чому деякі люди виграють у лотерею мільйони доларів, а ти ні? Чому ти заробляєш 10 тисяч гривень на місяць, а секретарка з «Майкрософт» 14 тисяч доларів? Невже ці люди розумніші або краще тебе?

Цей фільм допомагає розібратись із принципами продажів й дізнатися секрети “гарячого бізнесу” на прикладі брокерських махінаторів з Америки.

З цими хлопцями краще не жартувати. Гроші, гроші, гроші… Будь-якою ціною. Якщо хочеш бути багатим, тоді бреши, обманюй, не шкодуй нікого. Живи сьогодні, забий на завтра – і буде щастя тобі.

Ну, як щастя – мільйонні рахунки, круті тачки й дім, у якому можна загубитись.

Можна поділяти філософію цих молодих, підприємливих та ризикованих персонажів, можна ні. Але вони точно подарують тобі джерело цитат і секретів на прикладах успішного трейдингу й навчать налаштовуватися на жорстку, навіть агресивну подачу просування свого стартапу.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП фільмів, які отримали Оскар.

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