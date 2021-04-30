Четверта хвиля коронавірусу? Що чекає на Україну після травневих свят

Як зміниться ситуація з коронавірусом в Україні після травневих свят.

Другий рік поспіль Україна святкує Великдень і травневі свята в умовах пандемії COVID-19.

І вдруге наступає на ті ж граблі.

Що змінилося?

У 2020 році у передвеликодній тиждень в Україні в середньому налічувалося понад 370 нових випадків інфікування коронавірусом щодня і по 8 смертей відповідно.

Цього ж року в середньому фіксують близько 10 тисяч заражень щодня і по 360 смертей.

Показник летальності збільшився у 45 разів.

До того ж, в Україні виявили нові небезпечні штами коронавірусу – “південноафриканський” та “британський”.

Вони косять навіть молоде населення і є заразнішими та смертельнішими за оригінальний COVID-19.

Однак жорсткий карантин на період свят впроваджувати не збираються.

То які правила діятимуть на Великдень і травневі свята?

І чи буде чергове зростання захворюваності та смертності?

Чи можна йти до церков?

У МОЗ України рекомендували релігійним закладам заохочувати вірян долучатися до великодніх служб онлайн.

Також збільшити кількість богослужінь та зменшити їхню тривалість, зафіксувати двері храмів, щоб ті постійно були відчинені, впровадити обо’язковий масковий режим.

Окрім того, на зустрічі Кабміну з Радою церков і релігійних організацій домовилися заборонити при здійсненні обрядів цілування хрестів, ікон та святинь.

На вулиці між парафіянами має зберігатися дистанція у півтора метра.

А відвідувати обряд освячення їжі рекомендували лише одній особі з сім’ї.

Як діятиме МОЗ України в разі колапсу медичної системи після свят?

Що робитиме з нестачею місць у лікарнях?

Чи розгортатимуть нові шпиталі, звідки братимуть кисень та препарати, передбачені протоколом?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про побічні реакції щеплень.

Фото: Unsplash

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