Антитіла не рятують? Чому люди хворіють на коронавірус повторно

Чому люди хворіють на коронавірус по кілька разів.

Перехворіти на COVID-19, щоб якомога швидше забути про коронавірус.

Чимало людей міркували так на початку пандемії.

Однак згодом з’ясувалося, що коронавірусну інфекцію можна підхопити вдруге і навіть втретє!

Чому так відбувається?

Хто у групі ризику повторного зараження COVID-19?

Статистика повторних заражень

Станом на квітень 2021 року, в Україні налічується щонайменше 1 200 випадків повторного інфікування коронавірусом.

І це лише за офіційними даними Центру громадського здоров’я.

Насправді таких випадків більше, вважають фахівці.

Просто не всі роблять повторний тест на COVID-19.

Достовірних наукових даних про інтервали між першим і другим зараженням коронавірусом наразі немає.

У середньому повторний COVID-19 фіксують за 3-4 місяці після першого, говорять у Центрі громадського здоров’я.

Так само як і під час першого інфікування неможливо передбачити, як перебігатиме коронавірусна хвороба вдруге.

Випадки повторного зараження радше виняток із правил, зазначають фахівці.

Вони зазвичай протікають легко.

Однак госпіталізації та смерті внаслідок повторного ковіду теж трапляються.

У дослідженні, яке днями оприлюднили в медичному журналі “Epic Health Research Network”, проаналізували медкартки понад півтори тисячі ковідних пацієнтів, які захворіли повторно.

Із них 31% потрапив до лікарні, 3,4% померли протягом 21 дня від останнього позитивного тесту.

Причини повторного коронавірусу

Є декілька теорій того, чому відбувається повторне зараження.

Це і ймовірність, що вірус залишається в організмі після одужання після першого захворювання і може активізуватися на фоні якихось неблагоприємних обставин, як, наприклад, вірус герпесу.

Бувають повторні зараження, але іншим штамом.

Ще одна версія повторного ковіду – індивідуальні недосконалості так званого “клітинного” імунітету, – каже лікарка Світлана Гук.

Т-лімфоцити, або Т-клітини пам’яті, відіграють важливу роль у нашому імунному захисті від патогенів, чужорідних білків та інфекційних агентів.

Адже здатні розпізнавати клітини, всередині яких є вірус, і атакувати їх.

Ба більше, вони можуть зберігати пам’ять про інші коронавіруси, з якими людина стикалася до появи нового СOVID-19 і забезпечувати так званий “перехресний” імунітет.

Чи потрібно вакцинуватися тим, хто вже перехворів на коронавірус?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про індійський штам коронавірусу.

Фото: Unsplash

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