Неперевершений Джуд Лоу. Найкращі фільми з актором

Найкращі фільми з Джудом Лоу — добірка від Ранку у Великому Місті.

Потужна харизма, приваблива зовнішність та непересічний талант.

Усе це поєднав у собі британський актор Джуд Лоу.

Які ролі кінозірки найбільш знакові?

Ранок у Великому Місті склав для вас добірку фільмів з актором, які принесли йому найбільшу популярність.

Найкращі фільми з Джудом Лоу

Талановитий містер Ріплі (1999)

Психологічний трилер, який здобув п’ять номінацій на “Оскар”.

Джуда Лоу номінували як найкращого актора другого плану.

Сюжет. Кінець 1950-х років. Юнак Том Ріплі одержимий прагненням будь-якою ціною пробитися нагору.

Одного разу, випадково познайомившись з одним із найбагатших людей Америки і увійшовши до нього в довіру, Том отримує делікатну пропозицію вирушити до Італії.

Він має переконати недолугого сина мільйонера перестати тринькати гроші і повернутися додому.

Незабаром Том знаходить спільну мову з цим самим сином Діккі Грінліфом і його нареченою Мардж Шервуд.

Їх розкішне життя зачаровує Тома, він легко завойовує прихильність Діккі, який навідріз відмовляється повертатися під крило батька і запрошує хлопця приєднатися до себе.

Компанія проводить разом цілі дні.

Однак Діккі — людина, яка блискавично захоплюється і так само швидко “холоне”, Том йому набридає.

Одного разу, плаваючи удвох на човні, в пориві сварки Діккі висловлює все Тому, а той в пориві люті завдає йому серйозного удару веслом по голові.

Зав’язується бійка, Том убиває Діккі. Приховавши тіло і докази, Ріплі починає нове життя.

Близькість (2004)

Американська психологічна драма за одноіменною п’єсою Патріка Марбера.

Сюжет. Молодий письменник Ден закоханий в стриптизерку Еліс, хоча не проти закрутити роман з модною фотографинею Анною.

У той же час похмурий мачо Ларрі стає бойфрендом Анни, однак зустрічається і з Еліс.

Ніхто з них не здатний розібратися в своїх почуттях і остаточно визначитися, з ким же він бажає залишитися.

Стосунки всередині любовного чотирикутника поступово розпалюються, кидаючи героїв у вир пристрастей і невблаганно наближаючи їх до несподіваної, парадоксальної розв’язки…

Шерлок Холмс (2009)

Детективний бойовик Гая Річі за безсмертним твором Артура Конан Дойла.

Джуд Лоу виконав роль Доктора Вотсона.

Сюжет. Перед Шерлоком і його вірним другом Доктором Вотсоном стоїть чергова загадка.

Герої запобігли останньому з шести ритуальних вбивств, винуватцем яких є лорд Блеквуд.

Лиходія відправили за ґрати і засудили до смертної кари.

Але після її проведення тіло Блеквуда зникає.

Це тягне за собою низку непередбачуваних подій.

Молодий папа (2016)

Не зовсім підходить до категорії фільмів, однак майстерна гра Джуда Лоу у цьому телесеріалі робить його обов’язковим до перегляду.

Сюжет. Папою Римським стає американець Ленні Белардо.

Його ексцентричні витівки ставлять на вуха весь Ватикан і викликають неоднозначну реакцію у вірян.

Що ж буде далі?

Фантастичні звірі: злочини Гріндевальда (2018)

Продовження знаменитої саги про Гаррі Поттера.

Сюжет. Дія розгортається в 1920-х роках, за 65 років до народження Гаррі.

Злочинець Гріндевальд не полишає спроб зібрати власну армію, повстати проти маглів і всіх, хто його не підтримує.

Джуд Лоу грає в картині молодого професора Дамблдора.

Перед переглядом стрічки радимо подивитися її першу частину — “Фантастичні звірі і де їх шукати”.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми з Мілою Йовович.

Фото: IMDb

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