Справжній рай на Карибах. Чим зайнятися та що подивитися у Домінікані

Домініканська республіка: які місця відвідати та чим зайнятися.

Пандемія коронавірусу, здається, поставила вільні подорожі на доволі тривалу й виснажливу паузу.

Але навіть за цих умов є кілька можливостей потрапити у тропічний рай.

Сьогодні ми не будемо говорити про банальний Єгипет чи нашумілі Мальдиви, а розповімо про екзотику Домініканської республіки.

Для візиту сюди віза не потрібна. Достатньо звичайного закордонного паспорта.

Ну, і збережень теж не завадить — ціни за 10-денний відпочинок на двох стартуюють від 75 тисяч гривень.

Найкомфортніший час для знайомства з Домініканою — зима та початок весни. Тож зараз слушний час планувати поїздку.

Чим зайнятися і що подивитися у казковій країні?

Навіть, якщо не ти відносиш себе до тих, хто може довго насолоджуватися пасивним відпочинком, мусиш відвідати цей пляж.

Але окрім такого почесного титулу, Bavaro нагороджений ще й Блакитним прапором — екологічним сертифікатом, який видається пляжам та маринам.

Кришталево чиста вода та білий-білий пісок… Тут ти врешті зупинишся і по-справжньому відпочинеш.

Думаєш, у раю — лише море та пісок? Тоді це не домініканський рай.

Адже тут сконцентрована найбільша кількість архітектурних, культурних та історичних пам’яток колоніального періоду.

І не дарма — це містечко просто-таки переповнене цікавими місцями.

Завітавши у палац Дієго Колумба — сина відомого усім Христофора, зазирнувши до тутешнього музею і прогулявшись старовинною вулицею Las Damas, ти зануришся в історію.

І сюжети про те, як іспанські колонізатори опановували Новий світ ставатимуть все більш реальними та романтичними…

Занурюватися в минуле — це звісно добре, але головне нічого не пропустити в теперішньому.

Наприклад ,такого прекрасного явища, як шлюбні забави китів.

Саме так, із січня по березень півострів Самана, що на північному заході Домінікани, стає місцем паломництва найбільших ссавців планети.

Ці могутні ссавці зачарують і точно подарують тобі незабутні враження, як і все інше у величі дикої природи.

Скурити щойно виготовлену сигару або просто поглянути, як вона виготовляється.

Таке елітарне задоволення ти можеш отримати, відвідавши тютюнову фабрику La Flor Dominicana.

А вони у цьому добре знаються — Домінікана займає перше у світі місце за кількістю експортованих сигар!

Проте все ж радимо не захоплюватися і пам’ятати про шкоду куріння.

А що робити, коли обійдеш усі фабрики, музеї та пляжі?

Спеціально тим, кому не сидиться на місці, Домінікана пропонує свої гори.

Чому б не спробувати підкорити найвищу з них?

Тут замість тропічної спеки — гірський клімат, а на місці пальм ростуть сосни.

От така вона — екзотична та різнобарвна Домінікана.

А про неймовірний колорит місцевих жителів, смачну їжу та напої краще дізнатися вже на місці.

Приємного тобі відпочинку!

