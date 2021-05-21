Україна вакцинує китайців від COVID-19 поза чергою – чому?

Україна, попри дефіцит антиковідних вакцин, позачергово щепить від коронавірусу громадян Китаю.

Нині в Україні, за Дорожньою картою Міністерства охорони здоров’я, від коронавірусу мають вакцинувати осіб вікової категорії 65 років і старше, громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації: тобто, медичних та соціальних працівників, військовослужбовців, мешканців і працівників будинків інтернатних закладів та будинків для літніх людей.

А також – осіб, які мають неінфекційні хронічні захворювання, зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок.

Випадки, коли українці, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу, не можуть цього зробити – не поодинокі. Глобально причина одна – жорсткий дефіцит антиковідних вакцин.

І поки українці намагаються знайти способи щепитися залишками доз, кілька тисяч громадян Китаю вакцинувалися в Україні позачергово! Ба більше, зробили це абсолютно легально! Як таке можливо?!

Хто і чому вакцинує китайців

Інтернет-ресурс “Синьхуа Новости” повідомляє – завдяки зусиллям Посольства КНР, усі охочі китайські громадяни від 18 до 59 років можуть вакцинуватися в пунктах щеплення в Києві, Одесі та Харкові.

У відповіді журналістам видання “Бабель” МОЗ України підтвердили – дозволили імунізацію від COVID-19 близько трьох тисяч представників китайської діаспори в Україні. Відповідно до запиту Посольства КНР в Україні та рішення Оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб.

Під позачергову вакцинацію китайців виділили дози з першої поставки вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

І мова не про залишки, від яких відмовилися українці з пріоритетних груп. Адже в одному флаконі цього препарату – одна доза.

Нині щеплення антиковідною вакциною CoronaVac світить навіть не всім українцям. Лише маломобільним групам населення і тим, хто за ними доглядає, працівникам освіти, олімпійцям та паралімпійцям збірної України, працівникам патрульної поліції, Нацгвардії та Державної міграційної служби.

То на яких умовах Оперативний штаб МОЗ України ухвалив рішення про позачергову вакцинацію китайців від коронавірусу? І чи було це умовою договору китайської сторони для постачання вакцини?

Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові вакцини від коронавірусу.

Фото: Unsplash

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