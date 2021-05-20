Унікальні, але ще не розкручені. У світі тестують майже 300 вакцин від COVID-19

100 – саме стільки вакцин від коронавірусу, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, нині перебувають на стадії клінічних досліджень. Ще 184 – випробовують на тваринах.

І, якщо на початку пандемії, від розробників антиковідних вакцин чекали здебільшого достовірні дані щодо безпечності та ефективності їхніх препаратів, – тепер планка вища.

Про унікальні, але ще не розкручені антиковідні вакцини – розкажемо в матеріалі.

Французько-британська вакцина

17 травня французька фармкомпанія Sanofi та британська GlaxoSmithKline повідомили про успішні проміжні результати другої фази досліджень своєї дводозної вакцини від коронавірусу.

Ефективність препарату – щонайменше 95%. Розробка належить до так званих “рекомбінантних” вакцин. В основі препарату – синтезований у пробірці один із білків вірусу SARS-COV-2, який уже не є шкідливим, утім, має викликати імунну відповідь та продукування антитіл.

За такою ж технологією Sanofi розробила одну зі своїх вакцин від сезонного грипу, вже відому на ринку.

Італійська вакцина

Наступна – дводозна антиковідна вакцина на основі нуклеїнових кислот під назвою COVID-eVax від італійських компаній Takis Biotech та Rottapharm Biotech.

Вона не містить ані вірусу, ані його частинок. В основі – лише одна молекула, що несе інформацію про певну частину білку коронавірусу, завдяки якому SARS-COV-2 прикріплюється до клітин організму людини.

Після щеплення імунна система зчитує цю інформацію, і у майбутньому, якщо зустрінеться з вірусом, розпізнає його та знешкоджує.

Цю технологію часто використовують при створенні профілактичних вакцин проти онкозахворювань, аби організм відстежував пухлинні клітини.

Індійсько-американська вакцина

Наостанок – про експериментальну антиковідну вакцину HDT-301, яку розробляє індійська біотехнологічна компанія Gennova Biopharmaceuticals разом з біофармацевтичною HDT Bio в Сіетлі, США.

Препарат створюють за найрідкіснішою в світі технологією – це РНК-вакцина, що здатна до самовідтворення!

Вона так само не містить жодного вірусу, але запускає процес постійного множення потрібних нам білків.

Якщо препарат підтвердить свою безпечність та ефективність, теоретично, захист після вакцинації від коронавірусу залишатиметься довше, ніж від препаратів, зроблених за іншими технологіями.

Та необхідні для дозволу на масову імунізацію населення результати будуть не скоро, тож не зволікайте і ставайте в чергу на щеплення вже перевіреними вакцинами.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому люди повторно хворіють на коронавірус.

Фото: Pexels

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