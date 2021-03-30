Як насправді працюють вакцини від коронавірусу

Все про роботу вакцин від COVID-19.

Зараз у світі на різних стадіях клінічних досліджень тестують понад 80 вакцин від коронавірусу.

Більше 180 проходять доклінічні випробування на тваринах.

Мета у більшості науковців з різних країн спільна – побороти коронавірус якнайшвидше.

А от технології створення і принцип дії антиковідних вакцин різні.

За даними ВООЗ, більшість вакцин від коронавірусу створені на основі білкових субодиниць.

Йдеться про 33% від усіх розробок.

Тоді як антиковідні вакцини із живим, але ослабленим вірусом в основі – найбільш рідкісні і складають лише 2%.

Яким вакцинам довіряють українці?

За даними соціологічного опитування компанії “Research & Branding Group”, українці найбільше довіряють РНК-вакцині від коронавірусу Pfizer-BioNTech.

Gеревагу їй надали 23% респондентів.

Натомість за векторну аденовірусну вакцину AstraZeneca проголосували 16%.

Різним вакцинам китайських виробників віддали голоси лише 3% опитаних.

А чи справді принцип дії та країна-виробник мають значення?

І чому у розробників вакцин певні технології популярніші за інші?

Біологиня Дар’я Озерна каже, що країни відштовхуються від своїх виробничих потужностей, адже кожна технологія вимагає від розробників створення певних умов.

До прикладу, розробка вакцини на основі ослабленого віруса – це завжди дорого, довго і складно.

Адже перед тим, як вірус “ослабне”, наприклад, через зміну науковцями температури, його треба виростити у певній культурі клітин і весь час дотримуватися суворих вимог біобезпеки, щоб той не вийшов з-під контролю і не інфікував самих лаборантів.

Принципи дії вакцин

Так звані “живі” вакцини містять у собі збудник інфекції, хоча й ослаблений.

Тобто він не має викликати захворювання, але все ж є життєздатним.

Ризик, що збудник спровокує розвиток хвороби в організмі, мізерний.

Натомість такі вакцини, як зазначають у міжнародному науковому журналі Nature, сприяють не тільки виробленню антитіл, а й Т-клітин – не менш важливих для імунного захисту.

Ще одна перевага живих ослаблених вакцин – їх можна розробляти у формі спреїв.

Вироблення імунного захисту відбуватиметься просто на поверхні слизових оболонок.

Це захистить верхні дихальні шляхи.

Станом на кінець березня 2021 у світі існує лише два кандидати у вакцини від коронавірусу, в основі яких живий ослаблений вірус.

Це СOVI-VAC, який розробляє нью-йоркська компанія Codagenix спільно з індійським Інститутом сироваток, та MV-014-212, розробка каліфорнійської компанії Meissa Vaccines.

Як же працюють антиковідні вакцини і чи доречно обирати найкращі?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми публікували “Антиковідні” вакцини, про які ви ще не чули.

Фото: Unsplash

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