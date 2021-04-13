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ICTV Ранок 13.04.2021 18:00
13.04.2021 18:00
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“Спутнік V” — фуфломіцин? Що насправді Росія “впарює” світу замість вакцини


Що приховує російська вакцина “Спутнік V”.

Замість розрекламованої російською пропагандою вакцини “Спутнік V” Росія поставляє геть інший препарат! — стверджує Словаччина, що закупила Спутнік в обхід ЄС. 

Кремль традиційно все заперечує.

То невже Росія напарює фуфломіцин?

І яка, ймовірність того, що Спутнік V таки отримає дозвіл на використання в ЄС? 

Скандали з російською вакциною

Із самого початку Спутнік постійно супроводжують скандали.

То з’ясовується, що до перших етапів досліджень примусово залучали бюджетників — військових і медиків, яким погрожували звільненням у разі відмови від вакцинації.

То Росія запевняє, ніби 85% вакцинованих громадян не мають жодних побічних ефектів, що в принципі неможливо.

А днями Державний інститут контролюмедпрепаратів Словаччини заявив: замість вакцини Спутнік Росія підсунула їм геть інший препарат! 

Дози однієї партії, мовляв, відрізняються виробниками, умовами зберігання та навіть властивостями.

Словаччина — не перша країна, що скаржиться на відсутність прозорих даних про Спутнік. Раніше через брак інформації реєстрацію російської вакцини призупинила Бразилія.

Як щодо поставок Спутніка в ЄС?

Європейська агенція з лікарських засобів ще не видала дозвіл на реєстрацію Спутніка для використання на території ЄС.

10 квітня експерти тільки приїхали з перевіркою в Росію.

Також по темі: Жертви російської пропаганди: чому немає сенсу з ними сперечатися Росіян не бере коронавірус? Що не так із кремлівською статистикою Росія і Китай таки відмовляються від долара? Якими будуть наслідки

Тим не менше, не всі ставляться до російської вакцини негативно.

Таємна закупівля Спутніка коштувала посади прем’єр-міністру Словаччини Ігорю Матовичу.  У той час, як голову МОЗ Чехії Яна Блатни навпаки звільнили через відмову купувати російську вакцину.

Сваряться між собою і Франція, Італія, Німеччина та Греція, бо не можуть дійти згоди, купувати Спутнік чи ні. Експерти кажуть — саме цього Кремль і домагається.

Він зробив Спутнік зброєю розбрату під час пандемії, коли людина налякані і коли уряди популістичні, — вважає політолог Тарас Березовець.

Напередодні візиту до Росії, пишуть у ЗМІ, Європейська агенція з лікарських засобів отримала анонімний лист про численні побічні реакції у вакцинованих Спутніком і навіть 4 смерті внаслідок щеплення.

Ми не можемо стверджувати, що це правда. Але і спростувати ці дані — теж не виходить.

Та хто і навіщо міг організувати злив? А також, що ще приховує російська вакцина?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не так з російською вакциною.

Фото: Pexels

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Теги: COVID-19, вакцина, вакцинація, коронавірус, Росія
13.04.2021 18:00



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