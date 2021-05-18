Туреччина депортує іноземців, що порушують карантин?

Українка про карантин в Туреччині.

Поки туристам в Туреччині відкривають усі двері і навіть скасовують ПЛР-тести, місцеві сидять по домівках.

Наскільки жорсткий карантин в Туреччині?

Чи поширюються обмеження на відпочивальників?

Про це і не тільки знає українська емігрантка Ліна, яка вже кілька років мешкає в Туреччині.

Жорсткий локдаун для місцевих

В Туреччині набирає обертів туристичний сезон.

З 15 травня приїжджим навіть ПЛР-тести здавати не потрібно.

В цей же час місцеві сидять по домівках і лише спостерігають за тим, як іноземці приїжджають ніжитися під турецьким сонцем.

Жителям країни заборонено виходити на вулицю, за винятком походів до супермаркету та аптеки.

Якщо людина буде спіймана без спеціального дозволу, то буде оштрафована на 3 тисячі лір. Якщо спіймають емігранта, який має посвідку на проживання, то його депортують в рідну країну, – каже Ліна.

Дозвіл на пересування містом можна отримати лише в кількох випадках.

Наприклад, ти захворів або захворів помер хтось із родичів.

Також дозвіл видають людям, які працюють під час карантину, але має силу він лише на території між домом і роботою.

Хитрощі під час карантину

Всі, хто живе в Туреччині за посвідкою – отримали повідомлення з попередженням не виходити на вулицю.

Однак, за словами Ліни, все одно знаходяться ті, хто маючи дозвіл на проживання, пересуваються містом під виглядом туристів.

Адже на іноземних відпочивальників турецькі обмеження майже не поширюються.

Єдине, що їм не можна – це виходити за територію готелів, коли діє комендантська година.

Якщо ж громадянин або резидент Туреччини захоче помандрувати країною і оселитися в одному з готелів, йому все одно не можна буде виходити в місто.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштує житло в Канаді.

Фото: Pexels

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