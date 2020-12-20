Жорсткий карантин та безкоштовні ліки: як Туреччина бореться з коронавірусом

Як в Туреччині перемагають пандемію коронавірусу.
25 листопада Туреччина стала 5-ю країною світу за кількістю нових випадків коронавірусу на добу. У той день в Туреччині підтвердилося близько 30 тисяч нових заражених.
Українка Ліна вже декілька років живе в Туреччині. Вона розкаже про турецьку коронаборотьбу: про жахаючі цифри інфікованих на добу в країні, про карантин вихідного дня, який забороняє навіть просто виходити на вулицю, та про безкоштовні ліки для хворих на коронавірус.
Перша в Європі за рівнем захворюваності
Туреччину COVID-19 не пошкодував. Станом на початок грудня країна посідає 16 місце у світі за загальною кількістю інфікованих коронавірусом.
Крім того, в Туреччини є всі шанси піднятися в цьому сумнівному рейтингу, адже кількість нових випадків зараження безжально зростає.
Так, 25 листопада країна потрапила в світовий топ-5 в категорії “кількість нових інфікованих на добу”.
25 листопада міністр охорони здоров’я Туреччини Фахартін Роджея зробив заяву, в якій повідомив, що хворих за добу у Туреччині – близько 30 тисяч.
Так Туреччина вийшла на 5 місце у світі за кількістю хворих, і на перше – по Європі.
Яких заходів проти коронавірусу вживає Туреччина
Через активне поширення хвороби влада країни вирішила змінити частковий карантин вихідного дня на повний локдаун вихідного дня.
Не намагайтеся проводити паралелі з українським карантином, бо турецький навіть до посилення був суворішим, ніж наш.
– Спершу це був частковий карантин, і люди могли вийти на вулицю з 10-ї години ранку по 20 годину вечора, а нещодавно запровадили повний карантин і ввели повну заборону виходити на вулицю, – каже Ліна
В будні дні теж діють певні обмеження, зокрема заборонено працювати деяким громадським закладам.
Також по темі: Скільки коштує житло на Тайвані? Розповідає українська емігрантка Чому Данія – ідеальне місце, щоб зустріти старість? Розповідь емігрантки Чому в Йорданії ви ніколи не посидите на гучних застіллях? Розповідає українська емігрантка
– Влада Туреччини прийняла рішення зачинити усі місця громадського харчування та усі кінотеатри країни до кінця 2020 року. Ресторани будуть приймати тільки на доставку додому – це зробили для того, щоб зменшити поширення коронавірусу по країні, – каже Ліна.
Ще в Туреччині через пандемію почали діяти обмеження, пов’язані, хто б міг подумати, з палінням.
– Влада республіки Туреччина заборонила паління у громадських місцях, щоб зупинити поширення коронавірусу. Заборона почала діяти з 12 листопада 2020 року, – розповідає дівчина.
Ну і про маски жителі Туреччини не забувають, а якщо і забувають, то платять за це монетою.
– Також ввели жорсткі правила щодо носіння масок, за невиконання яких запровадили великі штрафи від 3 тисяч лір. За цим пильно слідкує поліція республіки Туреччина, – каже Ліна.
Чи правда, що в Туреччині ліки для хворого на коронавірус безкоштовні? Та як виглядає робота турецьких COVID-центрів?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Естонія стала “електронною державою”.
Фото: Unsplash