Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Жорсткий карантин та безкоштовні ліки: як Туреччина бореться з коронавірусом / 20.12.2020 09:10
20.12.2020 09:10
Поділитися

Жорсткий карантин та безкоштовні ліки: як Туреччина бореться з коронавірусом


Як в Туреччині перемагають пандемію коронавірусу. 

25 листопада Туреччина стала 5-ю країною світу за кількістю нових випадків коронавірусу на добу. У той день в Туреччині підтвердилося близько 30 тисяч нових заражених.

Українка Ліна вже декілька років живе в Туреччині. Вона розкаже про турецьку коронаборотьбу: про жахаючі цифри інфікованих на добу в країні, про карантин вихідного дня, який забороняє навіть просто виходити на вулицю, та про безкоштовні ліки для хворих на коронавірус.

Перша в Європі за рівнем захворюваності 

Туреччину COVID-19 не пошкодував.  Станом на початок грудня країна посідає 16 місце у світі за загальною кількістю інфікованих коронавірусом.

Крім того, в Туреччини є всі шанси піднятися в цьому сумнівному рейтингу, адже кількість нових випадків зараження безжально зростає.

Так, 25 листопада країна потрапила в  світовий топ-5 в категорії “кількість  нових інфікованих на добу”.

25 листопада міністр охорони здоров’я Туреччини  Фахартін Роджея зробив заяву, в якій повідомив, що хворих за добу у Туреччині – близько  30 тисяч.

Так Туреччина вийшла на 5 місце у світі за кількістю хворих, і на перше – по Європі.

Яких заходів проти коронавірусу вживає Туреччина

Через активне поширення хвороби влада країни вирішила змінити частковий карантин вихідного дня на повний локдаун вихідного дня.

Не намагайтеся проводити паралелі з українським карантином, бо турецький навіть до посилення був суворішим, ніж наш.

– Спершу це був частковий карантин, і люди могли вийти на вулицю з 10-ї години ранку по 20 годину вечора, а нещодавно запровадили повний карантин і ввели повну заборону виходити на вулицю, – каже Ліна

В будні дні теж діють певні обмеження, зокрема заборонено працювати деяким громадським закладам.

– Влада Туреччини прийняла рішення зачинити усі місця громадського харчування та усі кінотеатри країни до кінця 2020 року. Ресторани будуть приймати тільки на доставку додому – це зробили для того, щоб зменшити поширення коронавірусу по країні, – каже Ліна.

Також по темі: Скільки коштує житло на Тайвані? Розповідає українська емігрантка Чому Данія – ідеальне місце, щоб зустріти старість? Розповідь емігрантки Чому в Йорданії ви ніколи не посидите на гучних застіллях? Розповідає українська емігрантка

Ще в Туреччині через пандемію почали діяти обмеження, пов’язані, хто б міг подумати, з палінням.

– Влада республіки Туреччина заборонила паління у громадських місцях, щоб зупинити поширення коронавірусу. Заборона почала діяти з 12 листопада 2020 року, – розповідає дівчина.

Ну і про маски жителі Туреччини не забувають, а якщо і забувають, то платять за це монетою.

– Також ввели жорсткі правила щодо носіння масок, за невиконання яких запровадили великі штрафи від 3 тисяч лір. За цим пильно слідкує поліція республіки Туреччина, – каже Ліна.

Чи правда, що в Туреччині ліки для хворого на коронавірус безкоштовні? Та як виглядає робота турецьких COVID-центрів?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Естонія стала “електронною державою”.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: емігранти, коронавірус, Туреччина
20.12.2020 09:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати