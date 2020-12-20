Жорсткий карантин та безкоштовні ліки: як Туреччина бореться з коронавірусом

Як в Туреччині перемагають пандемію коронавірусу.

25 листопада Туреччина стала 5-ю країною світу за кількістю нових випадків коронавірусу на добу. У той день в Туреччині підтвердилося близько 30 тисяч нових заражених.

Українка Ліна вже декілька років живе в Туреччині. Вона розкаже про турецьку коронаборотьбу: про жахаючі цифри інфікованих на добу в країні, про карантин вихідного дня, який забороняє навіть просто виходити на вулицю, та про безкоштовні ліки для хворих на коронавірус.

Перша в Європі за рівнем захворюваності

Туреччину COVID-19 не пошкодував. Станом на початок грудня країна посідає 16 місце у світі за загальною кількістю інфікованих коронавірусом.

Крім того, в Туреччини є всі шанси піднятися в цьому сумнівному рейтингу, адже кількість нових випадків зараження безжально зростає.

Так, 25 листопада країна потрапила в світовий топ-5 в категорії “кількість нових інфікованих на добу”.

25 листопада міністр охорони здоров’я Туреччини Фахартін Роджея зробив заяву, в якій повідомив, що хворих за добу у Туреччині – близько 30 тисяч.

Так Туреччина вийшла на 5 місце у світі за кількістю хворих, і на перше – по Європі.

Яких заходів проти коронавірусу вживає Туреччина

Через активне поширення хвороби влада країни вирішила змінити частковий карантин вихідного дня на повний локдаун вихідного дня.

Не намагайтеся проводити паралелі з українським карантином, бо турецький навіть до посилення був суворішим, ніж наш.

– Спершу це був частковий карантин, і люди могли вийти на вулицю з 10-ї години ранку по 20 годину вечора, а нещодавно запровадили повний карантин і ввели повну заборону виходити на вулицю, – каже Ліна

В будні дні теж діють певні обмеження, зокрема заборонено працювати деяким громадським закладам.

– Влада Туреччини прийняла рішення зачинити усі місця громадського харчування та усі кінотеатри країни до кінця 2020 року. Ресторани будуть приймати тільки на доставку додому – це зробили для того, щоб зменшити поширення коронавірусу по країні, – каже Ліна.

Ще в Туреччині через пандемію почали діяти обмеження, пов’язані, хто б міг подумати, з палінням.

– Влада республіки Туреччина заборонила паління у громадських місцях, щоб зупинити поширення коронавірусу. Заборона почала діяти з 12 листопада 2020 року, – розповідає дівчина.

Ну і про маски жителі Туреччини не забувають, а якщо і забувають, то платять за це монетою.

– Також ввели жорсткі правила щодо носіння масок, за невиконання яких запровадили великі штрафи від 3 тисяч лір. За цим пильно слідкує поліція республіки Туреччина, – каже Ліна.

Чи правда, що в Туреччині ліки для хворого на коронавірус безкоштовні? Та як виглядає робота турецьких COVID-центрів?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Естонія стала “електронною державою”.

Фото: Unsplash

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