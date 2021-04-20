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ICTV Ранок 20.04.2021 18:00
20.04.2021 18:00
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Рамадан в умовах пандемії. Чому Туреччина знову на локдауні?


Українська емігрантка розповіла про те, як коронавірус ледь не зіпсував священний піст Рамадан.

Туреччина, як і православна частина України зараз, дотримається посту.

Він називається Рамадан і через коронавірус вже другий рік поспіль проходить не так, як зазвичай.

Саме про це розкаже українська емігрантка Ліна.

Також по темі: Чим зайнятися вдома під час локдауну: 14 ідей Домовилися про союз? Чи справді Туреччина допоможе Україні перемогти Росію Марокко під час карантину: які звичаї Рамадану довелось змінити

Про Рамадан

13 квітня в Туреччині, як і у всьому мусульманському світі, розпочався священний місяць Рамадан.

Триватиме він до 12 травня.

Мусульманський піст кардинально відрізняється він християнського.

Якщо християнам неможна їсти і пити лише деякі продукти, то мусульмани не п’ють і не їдять взагалі, щоправда ця заборона діє лише допоки на дворі білий день.

Ліна розповідає:

Щоб не проспати початок посту по вулиці ходить людина з барабаном у руках та будить усіх мусульман. Барабан почуєте навіть із зачиненим вікном…

Проте цьогоріч Рамадан дещо відрізняється від звичного. І винен у цьому, знову ж таки, коронавірус…

Знову локдаун?

Наприкінці березня ми вам показували сюжет, у якому Ліна розповідала про турецьке пробудження від карантинів.

Тоді вперше за 4 місяці в країні перестала діяти комендантська година, повідкривалися кафе та ресторани, діти пішли в школу, а готелі і аеропорти почали готуватися до масового туристичного потоку.

Минуло зовсім небагато часу і все повернулося назад.

Станом на сьогодні в Туреччині заборонено виходити на вулицю у вихідні дні, а в будні діє комендантська година з 19 вечора до 5 ранку, — розповіла українка.

Детальніше про карантинні обмеження в Туреччині, дивіться у сюжеті нашої рубрики “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості національної кухні Туреччини.

Фото: Pexels

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Теги: COVID-19, емігранти, коронавірус, Рамадан, Туреччина
20.04.2021 18:00



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