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ICTV Ранок 15.05.2021 15:30
15.05.2021 15:30
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Житло в Канаді: скільки коштує оренда і кому житло не здадуть


Українка про життя в Канаді.

Кленовий сироп, прем’єр-міністр, який носить кумедні шкарпетки і дуже рівна лінія кордону з США – мова піде про Канаду.

Українська емігрантка Анна вже два роки тут проживає. І сьогодні вона розповість про тутешнє житло:

Чи здають його орендаторам, у яких немає роботи і кредитної історії?

Скільки коштує квартира в житловому комплексі з басейном і спортзалом?

Хто такі пакувальними і чому їхня допомога в переїзді коштує дорожче, ніж місячна оренда житла?

Закони оренди

Аби кому в Канаді квартиру не здадуть.

Для того, щоб орендодавець був впевнений в орендаторі – останній має надати декілька документів, які підтвердять його платоспроможність.

Анна каже:

Перше — довідка з роботи про те, що ти дійсно працюєш офіційно і отримуєш зарплату, друге — твоя кредитна історія.

Що ж робити тим, в кого немає ні роботи, ні канадської кредитної історії, наприклад емігрантам, які тільки-но переїхали?

Невже на вокзал перебиратися?

На щастя, ні.

Для таких людей канадські орендодавці роблять виключення, називається воно “гроші наперед”.

Скільки коштує оренда житла?

В Канаді, як і в Україні, житло можна шукати самостійно, а можна звернутися до ріелторів.

Але найчастіше вони працюють лише з конкретними житловими комплексами, розповідає Анна:

Ріелтори в основному працюють з кондо — вид квартир, у комплекс яких входить басейн, тренажерний зал, спа-салон і багато іншого.

Такого плану приміщення коштує від 1,5 тис до 2 тис доларів в залежності від локації та пори року.

Анна каже, що якщо розглядати не кондо і підбирати квартиру в старій будівлі без особистих посудомийних та пральних машин – то оренда обійдеться доларів на 300 дешевше.

Також по темі: Країна контрастів. Чому бідні та заможні мексиканці ходять до різних супермаркетів Чому Трамп подає Канаді поганий приклад Ціни на продукти Таїланді: буханка хліба коштує дорожче кілограма курятини?

Про пакувальні служби, які виконають за вас всю неприємну роботу при переїзді, дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про оренду житла в оренду житла в Бельгії.

Фото: Pexels

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Теги: емігранти, Канада, оренда квартири
15.05.2021 15:30



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