Подвійні мутації. Чому коронавірус стає все більш небезпечним

Що відомо про новий “подвійний” штам коронавірусу.
Світом шириться новий, так званий “подвійний” штам коронавірусу.
Вперше його виявили в Індії, яка нині переживає чергову хвилю епідемії COVID-19.
Наскільки він небезпечніший за “оригінальний” коронавірус та решту виявлених мутацій?
І чи добереться до України?
Подвійна мутація
Що ж таке “подвійна” мутація коронавірусу?
Вона не завжди означає подвійну небезпеку.
Утім, “індійська” варіація коронавірусу викликає занепокоєння у ВООЗ.
Адже має спільні мутації з виявленими раніше небезпечними штамами , а саме “каліфорнійським” та “британським”.
За попередньою інформацією, індійський штам має кращу здатність “ухилятися” від антитіл, ніж “оригінальний” коронавірус, поширюється на 50% швидше, може викликати тяжчий перебіг COVID-19 і є на 60% смертельніший.
Щоб підтвердити цю інформацію остаточно і зрозуміти, чи саме “подвійна” мутація спричинила нову хвилю інфікувань та смертей в Індії, потрібно провести додаткові дослідження.
У квітні в Індії середня поширеність “подвійної” мутації серед захворілих зросла до 52%, тоді як на початку січня цей показник був ледь не нульовим.Також по темі: Штрафи і звільнення з роботи? Як світ бореться з антивакцинаторами В Україні заборонили робити щеплення від COVID-19 залишками вакцин? Що буде з невикористаними дозами "Спутнік V" — фуфломіцин? Що насправді Росія "впарює" світу замість вакцини
Де ще виявили новий штам?
Новий індійський штам коронавірусу вже виявили в Австралії, Німеччині, Новій Зеландії, Сінгапурі, Великобританії, США та Ізраїлі.
Ба більше, у МОЗ України попереджують: пошесть може дістатися й України, де на початку квітня підтвердили наявність “британського” та “південноафриканського” штамів.
Медики ж продовжують наголошувати на необхідності вакцинуватися.
Кандидат медичних наук, лікар Євген Комаровський у коментарі “Суспільному” заявив: унікальна властивість коронавірусу у тому, що мутації виникають саме тоді, коли вірус потрапляє до людини, у якої мало антитіл.
Чи ефективні антиковідні вакцини проти нового “індійського” штаму?
Які ще мутації коронавірусу, окрім індійського, особливо небезпечні?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про поставки Pfizer в Україну.
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