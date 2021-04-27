Подвійні мутації. Чому коронавірус стає все більш небезпечним

Що відомо про новий “подвійний” штам коронавірусу.

Світом шириться новий, так званий “подвійний” штам коронавірусу.

Вперше його виявили в Індії, яка нині переживає чергову хвилю епідемії COVID-19.

Наскільки він небезпечніший за “оригінальний” коронавірус та решту виявлених мутацій?

І чи добереться до України?

Подвійна мутація

Що ж таке “подвійна” мутація коронавірусу?

Вона не завжди означає подвійну небезпеку.

Утім, “індійська” варіація коронавірусу викликає занепокоєння у ВООЗ.

Адже має спільні мутації з виявленими раніше небезпечними штамами , а саме “каліфорнійським” та “британським”.

За попередньою інформацією, індійський штам має кращу здатність “ухилятися” від антитіл, ніж “оригінальний” коронавірус, поширюється на 50% швидше, може викликати тяжчий перебіг COVID-19 і є на 60% смертельніший.

Щоб підтвердити цю інформацію остаточно і зрозуміти, чи саме “подвійна” мутація спричинила нову хвилю інфікувань та смертей в Індії, потрібно провести додаткові дослідження.

У квітні в Індії середня поширеність “подвійної” мутації серед захворілих зросла до 52%, тоді як на початку січня цей показник був ледь не нульовим.

Де ще виявили новий штам?

Новий індійський штам коронавірусу вже виявили в Австралії, Німеччині, Новій Зеландії, Сінгапурі, Великобританії, США та Ізраїлі.

Ба більше, у МОЗ України попереджують: пошесть може дістатися й України, де на початку квітня підтвердили наявність “британського” та “південноафриканського” штамів.

Медики ж продовжують наголошувати на необхідності вакцинуватися.

Кандидат медичних наук, лікар Євген Комаровський у коментарі “Суспільному” заявив: унікальна властивість коронавірусу у тому, що мутації виникають саме тоді, коли вірус потрапляє до людини, у якої мало антитіл.

Чи ефективні антиковідні вакцини проти нового “індійського” штаму?

Які ще мутації коронавірусу, окрім індійського, особливо небезпечні?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про поставки Pfizer в Україну.

Фото: Pexels

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