Як відрізнити правду від брехні: правила безпечного онлайн-шопінгу

Навіть досвідченому онлайн-шоперу інколи важко відрізнити шахрая від добросовісного продавця.

Як зрозуміти, де правда, а де брехня? Розібратись допоміг експерт, керівник відділу бізнес-аналітики OLX Віктор Нобіуз.

Чи правда, що в інтернеті можна купити товар за неймовірно низькою ціною?

Відповідь експерта. Зазвичай, це не правда. Оскільки, якщо товар дуже привабливий і якісний, задумайтесь, чому його хтось продає дуже дешево. Чому зараз він коштує втричі дешевше?

Чи правда, що при купівлях в інтернеті потрібно перевіряти адресу сайту?

Відповідь експерта. Так, це правда. Потрібно перевіряти адресу сайту, на якому ви збираєтесь робити платіж або інші дії з вашими персональними даними. Шахраї зазвичай створюють сайти-копії, або так звані фішингові сайти відомих компаній. Вони відрізняються від справжніх сайтів якимось одним символом в адресі сайту або маленькими деталями на самій сторінці сайту.

Чи обов’язково надсилати передоплату продавцю?

Відповідь експерта. Те, що передоплата – обов`язкова умова для інтернет-покупок, – це брехня. Це вимога продавців, які намагаються вберегти себе від ризиків. В принципі, для покупок в інтернеті не потрібно обов’язково використовувати передоплату. Багато шахрайських схем може будуватися навколо неї.

Якщо зловмисник отримав дані моєї картки – слід звертатися у банк?

Відповідь експерта. Так, обов`язково потрібно звернутися в банк. Якщо ви помітили, що ваша картка була «засвічена» у якійсь шахрайській схемі, або ви ввели персональні дані на шахрайському сайті — зателефонуйте на гарячу лінію банку, попередьте про шахрайську схему та заблокуйте свою картку. Адже шахраї зможуть використати ваші персональні дані про картку для подальших схем або зняти гроші з вашого рахунку.

Чи правда, що CVV – це додатковий захист карткового рахунку?

Відповідь експерта. Так, це додатковий захист від банку, який використовується для перевірки того, що ви дійсно тримаєте вашу картку на руках. Додатково банк надсилає смс із кодом підтвердження. Це для перевірки того, що це дійсно ви здійснюєте операцію з платіжною карткою. Тому ніколи і нікому не розголошуйте даних зі зворотнього боку картки (CVV код), та з смс, яку ви отримуєте від банку.

Купувати в інтернеті вигідно та зручно. Це можна робити будь-де і будь-коли. Але варто бути уважним та пам’ятати про правила безпечного шопінгу.

Правила безпечного шопінгу

Безпідставно дешеві пропозиції на платформах онлайн-оголошень – ймовірна шахрайська пастка. Перевіряйте адреси сайтів перед тим, як вказувати особисті платіжні дані – щоб не потрапити на фішинг. Намагайтеся не надсилати передоплату продавцю. Для безпечної угоди можна скористатися вбудованою послугою безпечної доставки на платформах, наприклад, www.olx.ua. Якщо дані вашої картки отримали зловмисники – повідомте у банк та заблокуйте картку. CVV-код або три цифри на звороті картки – це додатковий захист карткового рахунку. Не повідомляйте нікому ці дані.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати обман в інтернеті.

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