«Я за це платити не буду». Правила безпечних онлайн-покупок

Покупки в інтернеті: як не потрапити на гачок шахраїв.

Довго шукали одяг в онлайні, обирали, нарешті замовили. Прийшли на пошту і, привіт, розчарування. Колір, якість – все не те. Той випадок, коли очікування та реальність розійшлися. У такій ситуації думка одна: «Я за це платити не буду».

У нових реаліях прихильників шопінгу в інтернеті з’явилося більше. За інформацією однієї платформи онлайн-оголошень, щомісяця приблизно 40% українців купують онлайн. Усе стало набагато зрозуміліше і звичніше – обрали, ввели дані на платформі, натиснули «оплатити» і прийшли на пошту за замовленням.

Ось тільки, як можна впевнитися в добросовісності продавця, у якого робиш замовлення?

І навіть під час купівлі на платформах онлайн-оголошень, завдяки сервісам безпечної доставки, є можливість оглянути товар перед тим, як сплачувати гроші.

У випадку, якщо річ не підійшла – просто від неї відмовитися у відділені оператора доставки.

Правила безпечного онлайн-шопнгу

Перед тим, як здійснити замовлення онлайн, покупець має право отримати інформацію про товар. Якщо опису на сайті недостатньо – сміливо уточнюйте усі деталі у продавця (характеристики, ціну, умови оплати, гарантійні випадки тощо).

Покупець може казати продавцеві лише ті особисті дані, які необхідні для замовлення. Наприклад, ім’я, номер телефону, адресу доставки. CVV-код на звороті карти та термін її дії карти продавцеві для оформлення замовлення знати не потрібно.

Покупець може обрати зручний для себе варіант доставки. Можна обрати функцію безпечної доставки прямо на платформі онлайн-оголошень.

Що таке послуга безпечної доставки?

«Послуга доставки захищає обидві сторони – як продавця, так і покупця. Перш за все, це зручно тим, що що жодна зі сторін не зобов’язана відкривати свої платіжні дані, вони є абсолютно зашифрованими», – говорить керівник групи розвитку OLX Марія Абдулліна.

А коли продавець підтвердив замовлення – то покупець зазвичай може подивитися номер накладної в особистому кабінеті на платформі та відстежити свою посилку.

«Кошти будуть перераховані продавцю за покупку, коли покупець має можливість оглянути товар при отриманні. І якщо йому не підходять, наприклад, кросівки, які були замовлені за розміром, покупець може відмовитись від отримання цього товару. Тоді кошти будуть повернені до покупця, а продавцю цей товар повернеться, зазвичай, безкоштовно», – пояснює Марія Абдулліна.

Як правило, оплата відбувається прямо на платформах, наприклад, www.olx.ua. Утім, продавець не одразу отримує гроші, сума приходить йому на рахунок, коли покупець перевірив та забрав посилку.

Втім, якщо продавець сам відкликав товар назад – тоді вартість доставки може повертатися покупцеві. Ці деталі, як правило, прописуються в розділах умов доставки товару.

«Тому з такого роду послугами практично немає недобросовісних покупців чи продавців. Кожен має змогу шопитися он-лайн безпечно, та з задоволенням для себе», – говорить керівник групи розвитку OLX Марія Абдулліна.

Купувати одяг чи інші товари в онлайні зручно, якщо знаєш правила безпечних онлайн-покупок.

Серед основних – ретельно обирати продавця, не розголошувати особисті платіжні дані стороннім особам, ніяких передоплат. Та, як варіант, користуватися сервісом безпечної доставки на платформі. А якщо при огляді товар не підійшов – просто відмовтеся від нього.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про телефонне шахрайство.

Фото: Pexels

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