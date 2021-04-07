Фішинг в інтернеті: як відрізнити справжній сайт від фальшивки

Що таке фішинг, і як відрізнити справжній сайт від фальшивого.

Фішинг – це не спосіб риболовлі, хоча і можна опинитися на гачку у шахраїв. Це злочинна схема, коли аферисти створюють сайт-двійник, і з його допомогою намагаються заволодіти особистими даними користувачів , зокрема отримати доступ до платіжних карток.

За даними однієї з платформ онлайн-оголошень, за минулий рік кількість спроб ошукати людей за допомогою сайтів-підробок збільшилася на 25% порівняно із 2020.

Як це працює?

Кіберзлочинець намагається створити сайт-підробку, максимально схожий на оригінальний, вже існуючий, наприклад, сайт якогось відомого бренду.

І, як правило, виявити підробку на перший погляд не так просто.

Перейшовши на такий сайт, покупець потрапляє у пастку, вводячи свої особисті платіжні дані, паролі, саме завдяки яким зловмисник може вкрасти гроші.

Як відрізнити сайт-двійник

Директор департаменту клієнтського сервісу OLX Ігор Сироватко радить звертати увагу на такі моменти:

Вас, скоріше за все, будуть намагатися перевести на сторонні меседжери. Бо саме там шахраї можуть ділитися шкідливими посиланнями. Сайт-підробка матиме незвичну назву. Вона може відрізнятися від оригінального сайту лише одним символом. Наприклад, замість https://www.olx.ua адреса сайту-фальшивки може бути https://www.oix.ua. Шахраї намагаються підробити вже знайомі вам функції та сервіси тих ресурсів, якими ви звикли користуватись. Для того, щоб запевнити вас у своїй правоті, вони будуть підробляти навіть службу підтримки.

Окрім назви сайту, звертайте увагу на спеціальні позначки та застереження браузерів. Наприклад, позначка замочка перед адресою сайту свідчить про безпечне посилання.

Як захиститися від фішингу

Ось ще кілька рекомендацій від експерта Ігоря Сироватки, які можуть захистити від фішингу.

Не переходьте за зовнішніми посиланнями, які вам надсилають незнайомці.

Ніколи не повідомляйте тризначний CVV-код на звороті картки. Якщо ж ви продавець – то 16-значний номер картки та ваше прізвище, ім’я і по-батькові – єдине, що потрібно для того, аби вам зарахували кошти.

Краще користуватися вбудованою доставкою на платформі. Як правило, тут всі платіжні дані зашифровані. А ви отримаєте кошти, коли покупець перевірить товар та забере його в пункті видачі доставки.

Керуйтеся правилами безпеки, а не емоціями! Адже, якщо ви одразу не помітили шахрайську схему та вказали дані своєї картки – варто в першу чергу зателефонувати у банк та заблокувати її.

Пам’ятайте, що дані платіжних карток – можна вказувати лише на офіційних платіжних сервісах. Тож, бажаємо вам безпечного онлайн-шопінгу.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила безпечного онлайн-шопінгу.

Фото: Pexels

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