Правила безпечного онлайн-шопінгу: як розпізнати обман

Онлайн-шопінг – це практично must-have нашого часу. Утім, деякі люди навіть сьогодні обходять його стороною. Одна з причин – страх потрапити на інтернет-шахраїв.

За даними однієї з платформ онлайн-оголошень, приблизно 500 тисяч людей щодня стикаються з кіберзлочинцями.

Велика кількість шахраїв зосереджена на таких онлайн платформах. Адже одна з дієвих та, можливо, вічних схем – продавати неіснуючі товари.

Як мінімізувати ризики

Мінімізувати ризики інтернет-шахрайства реально, якщо знати, як розпізнати обман від псевдопродавців.

Іноді шахрая можна впізнати по тому, як він оформлює оголошення. Тому першочергово завжди звертайте увагу на деталі пропозиції.

«Перш за все, звертайте увагу на ціну. Ціна не повинна бути надто низькою, вона має бути ринковою, правдоподібною. Також звертайте увагу на фотографії та опис. Це фотографії, взяті з Інтернету, і опис, скопійований з іншого сайту? Чи все ж таки живі фото натурального товару? І, безумовно, ознакою безпечності угоди є послуги доставки, вбудовані в сервіс. Це дає змогу захистити як і покупця, так і продавця», – говорить керівник групи розвитку OLX Марія Абдулліна.

Послуга безпечної доставки

Послуга безпечної доставки на платформах, так би мовити, виступає посередником угоди.

Покупець надсилає гроші, сума за товар зазвичай утримується платформою, доки покупець не перевірить товар на пошті і не забере його. Важливо, що платіжні дані учасників залишаються зашифрованими.

«Тому з цією послугою немає недобросовісних покупців чи продавців. Кожен має змогу шопитися онлайн безпечно і з повною впевненістю отримання саме того товару, який був замовлений», – говорить Марія Абдулліна.

Така послуга є на відомих сайтах онлайн-оголошень, наприклад, https://www.olx.ua.

Популярні фішингові схеми



Схема 1. Навіть, коли оформлюється доставка на безпечних умовах, не втрачайте пильність. Адже існують схеми, коли обидві сторони погодилися, наприклад, на послугу доставки, ніби все спокійно, і раптом продавець скасовує угоду в особистому кабінеті платформи. Він одразу пише в месенджері, ніби відбувся збій, і надсилає посилання на сайт, де послуга точно повинна працювати. Не відкривайте лінк, це схема фішингу з сайтом-двійником

Схема 2. Уявімо, ви замовили товар, і до вас телефонує людина – представляється працівником банку. Говорить, що начебто виникли якісь проблеми з платежем. Потім просить сказати ваші особисті платіжні дані: CVV код, або ж код, який тільки-но прийшов у СМС. «Ну, банку ж можна казати» – подумали ви. Насправді, працівники банку не мають телефонувати та запитувати CVV або інші коди та паролі від банку. Пам’ятайте, що слово-пароль, суму та дату останнього нарахування можуть запитати реальні представники банку для ідентифікації, лише коли ви самі звернулися у банк за консультацією.

Способів ошукати покупця багато, так само, як і маркерів потенційного злочину. Як саме визначити шахрая, та що робити, якщо ви таки стикнулися з подібною проблемою – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безпечно продати товар в інтернеті.

Фото: Pexels

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