«Вітаємо, ви виграли автомобіль!» Усе про популярну шахрайську схему

Як працює популярна шахрайська схема з “фальшивим виграшем”.

«Вітаємо, ви виграли приз!» – такі повідомлення розлітаються сотнями номерів щодня. Якою б банальною не була ця схема, на жаль, завжди знаходиться людина, яка потрапить на гачок шахрая.

За даними кіберполіції, саме ця схема з «фальшивим виграшем» стала найпопулярнішою серед телефонних шахрайств за останній рік.

«У першу чергу, коли шахраї роблять якусь дію, вони намагаються зламати вас самих, а не отримати доступ до банківського рахунку першим же кроком. Вже через використання маніпуляцій, які базуються на страху, радості або довірі, вони отримують доступ до ваших персональних даних, які потім можуть використовуватися для доступу до грошей», – пояснює керівник відділу бізнес-аналітики OLX Віктор Нобіуз.

Саме на емоціях зловмисники грають у схемі з неіснуючим виграшем.

Як працює шахрайська схема

Тисячі випадкових людей отримують СМС: «Вітаємо, ви переможець, приз – авто».

Частина людей просто не реагує на такі повідомлення або видаляє. Але є ті, хто вірить у «доленосний» виграш і втягуються в аферу зловмисника.

Слідують вказівкам смс, переходять за лінком для додаткової інформації або телефонують за вказаним номером псевдо-організаторам. Далі бачать повноцінний сайт з фото автівки, описом, позитивними відгуками. Пастка спрацювала. Люди повірили.

«Зазвичай, для того, щоб отримати автомобіль, людина має заплатити мито – приблизно 1% від вартості автомобіля. Якщо машина коштує 400 тисяч гривень, одразу людина має сплатити 4000. Шахраї наживаються на цій схемі дуже просто: покривають широку аудиторію і отримують багато коштів», – говорить Віктор Нобіуз.

Зловмисники також можуть називати це «податком на виграш», який людина має сплатити самостійно і доволі терміново, бо приз може перейти до іншого претендента.

Утім, важливо знати, податки в разі виграшу не сплачує переможець. Згідно з податковим кодексом, податки сплачує організатор конкурсу, як податковий агент.

Як не стати жертвою обману?

Аби не стати жертвою обману, експерт радить дотримуватись таких правил:

Задуматись, чи дійсно ви брали участь у лотереї. Якщо не брали, то як ви можете щось виграти? Перевірити сайт, на який ви отримали посилання. Чи дійсно він відповідає компанії, яка нібито дарує той автомобіль? Для цього можна використовувати розповсюджені сервіси або просто загуглити. Ви не уявляєте, скільки «щасливчиків» залишають відгуки про подібні шахрайські схеми. Замислитись, чому хтось дарує автомобіль «за так», у чому причина. Перевірити номер телефону в шахрайських базах. У мережі можна знайти цілі списки номерів, які були задіяні у шахрайських схемах. А перевірити їх можна, наприклад, на сайті Кіберполіції в розділі «STOP FRAUD» або у базі платіжних систем Black List. Якщо ви зрозуміли, що вас намагаються ошукати – зверніться до Департаменту Кіберполіції й повідомте про ймовірну шахрайську схему та дані, які відомі про зловмисника. Це може вберегти інших людей.

Перерахувати гроші шахраю легко, а ось повернути – майже нереально. Пам`ятайте, що жертвою шахрая може стати будь-хто.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про фішинг в інтернеті.

Фото: Pixabay

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