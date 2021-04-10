Чому не варто боятися індійської вакцини? Полякова поговорила з інфекціоністкою

Оля Полякова провела прямий ефір із лікаркою-інфекціоністкою Катериною Булавіною.

Розмова відбувалася у межах проєкту #проковід, який ініціював ЮНІСЕФ в Україні.

Під час ефіру говорили про те, чому важливо вакцинуватися й кому потрібно зробити це насамперед.

Також пояснили, чи безпечний індійський препарат від коронавірусу.

Індійське не означає “неякісне”

За словами Катерини Булавіної, одна з поширених проблем зараз — “побутовий український расизм щодо вакцин”.

— Коли люди називають щось поганим тільки через те, що воно індійське, це доволі смішно, — каже лікарка.

Слід враховувати, що Індія має потужну фармацевтичну промисловість, розвиває ІТ-сферу. Чимало лікарів у британських та американських клініках — вихідці з Індії.

До того ж багато ліків, які ми приймаємо, також індійські.

Чому люди бояться робити щеплення

Як пояснює Булавіна, пандемія коронавірусу посилила невизначеність.

Люди прагнуть ідеальних гарантій, зокрема щодо вакцин.

До індійського препарату Covishield ставляться насторожено.

За словами інфекціоністки, ця вакцина має вагомі гарантії якості.

Вона схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Препарат виготовляє Serum Institut of India — один із найбільших виробників вакцин у світі, у цю компанії вкладає кошти Білл Гейтс. До того ж продукт є точною копією вакцини Astrazeneca.

— Україна вакцинується дуже повільно, у світі мільйони людей вже зробили щеплення різними препаратами. Pfizer, Moderna, Astrazeneca і її репліка Covishield визнані однаково ефективними, — зауважує експертка.

Чи викликає вакцина тромбоз?

Катерина Булавіна каже, що викликає тромбоз якраз сам коронавірус.

Через це багато людей гине.

Статистично може трапитися що-завгодно. Але потрібно довести, що тромбоз є наслідком саме вакцинації.

Побічні ефекти у всіх сертифікованих вакцин однакові.

Це підвищення температури, біль у руці, озноб, слабкість.

Хоча ці симптоми не мають нічого спільного із жахливими симптомами COVID-19, — наголошує інфекціоністка.

Кому потрібно вакцинуватися першочергово?

Експертка зазначає, що в пріоритеті мають бути групи ризику.

Перша — професійна. Це лікарі і всі працівники медичних установ, вчителі, викладачі, соцпрацівники.

Друга — медична. Діабетики, астматики, люди з онкологічними та кардіологічними захворюваннями.

Тут виникає проблема: традиційно в Україні таку категорію населення ніколи не вакцинували, навіть від грипу. Хоча в інших державах вона включена до програми щеплень.

За словами пані Катерини, вакцина від коронавірусу була розроблена насамперед для тих, хто має супутні хвороби.

Адже саме цих людей зазвичай шпиталізували, вони найчастіше помирали від COVID-19.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як записатися на вакцинацію від коронавірусу.

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