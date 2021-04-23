Вакцини вистачить на всіх? Кого і як будуть прищеплювати препаратом Pfizer

Все про поставки Pfizer в Україну.

Україна отримає 2,5 мільярда гривень допомоги від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для боротьби з COVID-19.

У МОЗ зазначили, що кошти підуть на закупівлю вакцин від коронавірусу та додаткового обладнання

для забезпечення холодового ланцюга.

Це вкрай важливо для України, адже ми розраховуємо на наступні партії вакцини Pfizer, яка вимагає суперхолоду.

Яка ймовірність, що пфайзерівська вакцина дістанеться не лише пріоритетним групам?

Які препарати закупить Україна?

Які саме препарати закупить Україна на виділені 840 мільйонів наразі невідомо.

Окрім того, в МОЗ заявили, що планують витратити кошти на закупівлю обладнання для секвенування геному вірусу.

Це дозволить виявляти, які штами коронавірусу циркулюють на території України, як швидко вони поширюються та з якої країни походить збудник і відповідно, чи варто внести її до держав “червоної зони”.

ВООЗ рекомендує всім країнам за можливості збільшити обсяги секвенування, тобто генетичного аналізу коронавірусу, та повідомляти про випадки виявлення однакових мутацій, що викликають особливе занепокоєння.

Наскільки ефективна вакцина CoviShield?

Вчені Шрі-Ланки оцінили ефективність однієї дози індійської вакцини CoviShield, що виготовляється за ліцензією шведсько-британської компанії Astrazeneca.

У дослідженні взяли участь понад 600 медпрацівників, частина з них перехворіла на коронавірус.

Титр антитіл після щеплення препаратом був вищий, ніж у людей, що перенесли легкий або безсимптомний COVID-19.

Окрім того, науковці припустили, що вакцина також сприяє виробленню Т-клітин.

Вони не менш важливі для імунного захисту, ніж антитіла.

Т-клітинну відповідь зафіксували в 64% добровольців.

Як Україна закуповує Pfizer?

Чи вистачить цієї вакцини на всіх?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ізраїлю вдалося перемогти коронавірус.

Фото: Unsplash

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