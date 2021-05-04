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ICTV Ранок 04.05.2021 18:00
04.05.2021 18:00
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Вакцини-сюрприз і щеплення в наметах: як з коронавірусом борються у Мексиці


Українка про вакцинацію від коронавірусу в Мексиці. 

Алла вже 7 місяців мешкає в Мексиці.

Сьогодні дівчина розкаже про те, як тут відбувається процес імунізації населення від COVID-19.

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На якому етапі вакцинація у Мексиці?

Щеплення від коронавірусу в Мексиці почали робити ще 24 грудня.

Першочергово прививали медиків, які працюють з хворими на COVID-19.

Станом на кінець квітня, в Мексиці завершувався етап вакцинації людей старших за 60 років.

Алла розповіла, що:

  • з 20 квітня і по кінець травня вакцинують професіоналів освітнього сектору і людей віком 50-59 років;
  • до кінця черевня —людей віком 40-49 років;
  • а далі — решту населення.

Є спеціальний сайт, на якому треба буде зареєструватися, коли прийде час вацкинації відповідно вашому віку, — розповіла Алла

Чим прививають?

Чим бог пошле, як то кажуть.

За словами Алли, в більшості випадків мексиканці дізнаються, що їм будуть вколювати, вже на місці.

Дівчина розповіла, що все залежить від того, яку вакцину закупив Муніципалітет, або що відправив Федеральний уряд.

У цей час у Мексиці є 5 варіантів: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Cansino та Sputnik.

Незвичні пункти щеплення

Процес отримання ін’єкції також відрізняється. Є такі варіанти отримання, де треба приходити і стояти у черзі із купою народу, а є такі, коли з авто виходити не доведеться.

Нещодавно Алла була свідком вакцинації з так би мовити авто-чергою.

Українка каже — охочих було настільки багато, що затори біля установи, де робили щеплення почали збиратися ще за декілька годин до початку.

Вакцинація проходила у спеціальних наметах, куди одночасно могло заїхати близько 8 автівок.

Детальніше про вакцинацію у Мексиці, дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого і як будуть прищеплювати препаратом Pfizer в Україні.

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-19, вакцинація, емігранти, коронавірус, Мексика
04.05.2021 18:00



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