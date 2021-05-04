Вакцини-сюрприз і щеплення в наметах: як з коронавірусом борються у Мексиці

Українка про вакцинацію від коронавірусу в Мексиці.
Алла вже 7 місяців мешкає в Мексиці.
Сьогодні дівчина розкаже про те, як тут відбувається процес імунізації населення від COVID-19.Також по темі: "Індійський" штам коронавірусу вже близько? Чого варто боятися українцям Країна контрастів. Чому бідні та заможні мексиканці ходять до різних супермаркетів Нові штами і переповнені крематорії. Що коронавірус наробив в Індії
На якому етапі вакцинація у Мексиці?
Щеплення від коронавірусу в Мексиці почали робити ще 24 грудня.
Першочергово прививали медиків, які працюють з хворими на COVID-19.
Станом на кінець квітня, в Мексиці завершувався етап вакцинації людей старших за 60 років.
Алла розповіла, що:
- з 20 квітня і по кінець травня вакцинують професіоналів освітнього сектору і людей віком 50-59 років;
- до кінця черевня —людей віком 40-49 років;
- а далі — решту населення.
Є спеціальний сайт, на якому треба буде зареєструватися, коли прийде час вацкинації відповідно вашому віку, — розповіла Алла
Чим прививають?
Чим бог пошле, як то кажуть.
За словами Алли, в більшості випадків мексиканці дізнаються, що їм будуть вколювати, вже на місці.
Дівчина розповіла, що все залежить від того, яку вакцину закупив Муніципалітет, або що відправив Федеральний уряд.
У цей час у Мексиці є 5 варіантів: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Cansino та Sputnik.
Незвичні пункти щеплення
Процес отримання ін’єкції також відрізняється. Є такі варіанти отримання, де треба приходити і стояти у черзі із купою народу, а є такі, коли з авто виходити не доведеться.
Нещодавно Алла була свідком вакцинації з так би мовити авто-чергою.
Українка каже — охочих було настільки багато, що затори біля установи, де робили щеплення почали збиратися ще за декілька годин до початку.
Вакцинація проходила у спеціальних наметах, куди одночасно могло заїхати близько 8 автівок.
Детальніше про вакцинацію у Мексиці, дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого і як будуть прищеплювати препаратом Pfizer в Україні.
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