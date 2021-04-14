Дурять не лише покупців: як безпечно продати товар в інтернеті

Чек-лист онлайн-продавця. Що має знати продавець про клієнта? Як безпечно відправити товар і не залишитися без грошей? Лайфхаки для продавців.

Стати жертвою інтернет-шахрайств може стати не лише покупець. Існують схеми, в яких обдурюють не тільки покупців, а ще й продавців. Шахраї вигадують безліч способів, аби заволодіти особистими даними і як наслідок – викрасти кошти.

«З переходом на дистанційну роботу та навчання люди з головою занурилися в інтернет-покупки. Мільйони українців минулого року робили покупки в інтернет. Кожний 4-й українець зробив більше 20 покупок. Кіберзлочинці зрозуміли, скільки недосвідчених інтернет-користувачів можуть потрапити на їхній гачок – тому кількість шкідливих інтернет сайтів значно зросла за останній рік», – говорить директор департаменту клієнтського сервісу OLX Ігор Сироватко.

Найпопулярніші шахрайські схеми

Що може загрожувати продавцю? Замість того, щоб отримати кошти, вони частенько їх втрачають. Уявімо! У вас є класний товар, наприклад, ваш старий смартфон. Ви захотіли його продати, адже оновили гаджет. Розмістили оголошення на платформі онлайн-оголошень. Утім, далі все може розвиватися не за вашим планом. Наприклад,

Покупець пише у месенджері щодо вашого оголошення і додатково надсилає сторонній лінк. Людина готова придбати ваш смартфон і пропонує провести угоду через послугу вбудованої доставки на платформі. На перший погляд усе супер. Подумки ви вже продали телефон та витрачаєте виручку. Ось тільки лихо-покупець надсилає вам лінк, в якому нібито для отримання коштів потрібно вести крім номеру картки, 3-х значний CVV- код на звороті картки і повідомити про залишок на рахунку. Безсумнівно, це перша шахрайська схема.

Інша ситуація, ви домовляєтеся про продаж, і ваш покупець відправляє кур’єра за товаром. Кур’єр на місці, приходить оплата в смс. На вигляд сповіщення від банку. Ось тільки, коли ви відда єте товар, а лише потім виріш уєте перевірити свій рахунок – розумієте, що смс прийшло не від справжнього банку, воно було підроблене. А в самому додатку від вашого банку про поповнення рахунку ні слова. Це друга шахрайська схема.

В обох випадках, якщо вчасно не виявити обман – можна прощатися із грошима. Саме тому варто знати правила безпечних онлайн- угод, які працюють, до речі, на багатьох інтернет- майданчиках.

Про них розповів директор департаменту клієнтського сервісу OLX Ігор Сироватко.

Правила безпечних продажів в інтернеті

Ведіть діалог тільки на офіційному сайті платформи, де ви проводите угоду. Якщо ви – продавець, ніколи не повідомляйте тризначний CVV-код на звороті картки. Не переходьте за сторонніми посиланнями, які вам надсилають потенційні покупці. Шахраї користуються людською неуважністю. Навіть зміна одного символу може привести вас до шахрайського сайту-копії. Не довіряйте знімкам з екрану – перевіряйте баланс через інтернет-банкінг, а умови користування сайтом чи послугою перевіряйте тільки на офіційному сайті. Звертайся за допомогою до офіційної служби підтримки сервісу. Якщо у вас є підозра, одразу напишіть до служби підтримки або на офіційні сторінки сервісу в соціальних мережах.

За додатковою перевіркою даних людини можна звернутися на офіційний сайт Кіберполіції.

У базі Stop Fraud є можливість дізнатися інформацію про людину за номером телефону, банківської картки або адресою ресурсу. Ймовірно, що там ви зможете дізнатися про репутацію покупця.

Але якщо база даних «мовчить», то як варіант можна скористатися для здійснення угоди вбудованою послугою доставки. Це збільшить шанси безпечного продажу.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечні фішингові сайті.

Фото: Pexels

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