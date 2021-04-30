Чоловіча мода на весну 2021: головні кольори та фасони

Що носитимуть стильні чоловіки навесні 2021 року? Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди, на які варто звернути увагу.

Весна привнесе в чоловічу моду нові принти, кольори та моделі.

У наступному сезоні на піку будуть дуже мужні луки, дещо пом’якшені теплими кольорами і сміливими принтами.

Не втрачають актуальності й різноманітні варіації на тему класики.

Модні кольори для чоловіків

Коричневий

Бежевий

Білий

Темно-синій

Гірчичний

Графіт

Чоловіча мода на весну 2021

Коричнева гамма

Детальніше зупинимося на коричневому, який є головним чоловічім кольором весни 2021. Точніше, не лише він, а й усі відтінки цієї гами – від карамельного до насичено-шоколадного.

Такі луки виглядають дуже елегантно і водночас стримано. Саме те, що треба для сучасного ділового чоловіка.

А щоб образ став ще яскравішим – у нього можна додати контрастні білі акценти.

Оверсайз

Думаєте, одяг оверсайз – це чисто жіноча прерогатива? У 2021 році – вже ні.

Гендерні рамки в одязі стрімко стираються, тож ця модна тенденція нарешті дісталася і до чоловічих гардеробів.

Тож якщо одяг на кілька розмірів більше тобі до смаку – зверни увагу на об’ємні тренчі та світшоти.

Лаковане шкіряне взуття

Блискуче лаковане взуття додає шику та лоску, однозначно.

Вважається, що найкраще воно виглядає з класичними діловими костюмами. Але це не аксіома!

Якщо не боїшся експериментів – спробуй поєднати лаковані туфлі з повсякденним одягом, наприклад. із джинсами, кежуал-рубашкою та кардиганом. Вийде сміливо та небанально.

Стьобані куртки

Обираючи верхній одяг на весну, зверни увагу на лаконічні стьобані куртки.

У тренді – моделі темних кольорів без декору.

Вони добре сидять майже на будь-якій фігурі та виграшно виглядають як із класичними брюками, так і з рваними джинсами.

Модні принти

Яскраві квіткові принти стрімко набувають популярності серед чоловіків.

І не дарма – адже виглядають вони дуже оптимістично і зовсім не шкодять мужньому образу. Навпаки, на контрасті навіть підкреслюють його!

А для чоловіків, які більше цінують класику, підійдуть універсальні клітинка та смужка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні чоловічі стрижки.

Фото: Unsplash

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