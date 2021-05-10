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ICTV Ранок 10.05.2021 11:01
10.05.2021 11:01
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Календар риболова на травень 2021 – коли добре клюватиме


Календар риболова на травень підкаже тобі, коли у які дні риба активно клюватиме.

Якщо хочеш завжди повертатися додому з великим уловом – заглядай у цей календар, перш ніж вирушити до водойми.

Календар риболова на травень 2021

Найкращий кльов: 1, 2, 3, 19, 20,21, 30 травня.

Хороший кльов: 4, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 31 травня.

Середній кльов: 5, 6, 7, 13, 27, 28, 29 травня.

Не клюватиме: 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26 травня.

календар риболова

Молодий місяць сприяє активному кльову риби. Рибалки упевнені: саме в цей час варто діставати снасті і йти до річки. А от коли місяць піде на спад, наступає не найкращий час для риболовлі.

Крім того, бажано рибалити у той час, коли риба найбільш активна – на світанку та на заході сонця. А от отримати великий улов серед дня – задача доволі складна.

Крім того, не варто йти на риболовлю, коли дме північний вітер.

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Тепер ти знаєш, коли буде хороший кльов у травні 2021 року. Частіше заглядай до календаря риболова та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми публікували посівний календар на травень 2021.

Фото: Pexels

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Теги: місячний календар
10.05.2021 11:01



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