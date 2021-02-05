Чоловіче здоров’я: 5 питань, які часто соромляться поставити лікарю

Люди приділяють багато уваги собі та своєму здоров’ю, особливо, якщо справа стосується статевих органів.

Та інколи зовсім незручно запитати про те, що справді турбує та змушує ніяковіти, особливо якщо це стосується сильної статі – чоловіків.

Жінкам легше говорити та ставити такі делікатні запитання, а ось чоловіки соромляться.

Ранок у Великому Місті виділив 5 питань, які чоловіки часто соромляться поставити лікарю.

Як відновити потенцію?

Найпопулярніше питання серед чоловіків.

Стан екології, ритм життя й погане харчування призводить до того, що майже кожен третій чоловік має такі проблеми.

Ослаблення ерекції також пов’язане з підвищеним рівнем стресу, зловживанням алкоголем і палінням.

Чи є нормальним болюче сім’явиверження?

Причинами, з яких може виникати біль після еякуляції, найчастіше є різні урологічні патології, до яких відносяться такі гострі запальні захворювання, як простатит, везикуліт, колікуліт, уретрит тощо.

Під час цих захворювань болі пов’язані з набряком у зоні сім’яного горбика й запальним процесом, що порушують процес викиду сперми із сім’явивідних шляхів.

Чому чоловік безплідний?

Розрізняють кілька основних видів чоловічого безпліддя.

Усі ці різновиди захворювання з’являються з багатьох причин і мають різні вогнища виникнення.

Тому, щоб зрозуміти, чи можна вирішити цю проблему, варто детальніше зупинитися на кожній з них і обов’язково звернутися до лікаря.

Чи варто перейматися через появу папіломи або кондиломи?

Папіломи і кондиломи у чоловіків не становлять серйозної небезпеки для здоров’я, але сходи до спеціаліста і проконсультуйся щодо свого випадку.

Крім того, що гострокінцеві кондиломи статевого члена є фізіологічним відхиленням, вони виглядають естетично непривабливо, чим погіршують емоційний стан чоловіка.

Як боротися з захворюваннями сечовидільної системи?

Хвороби сечового міхура або сечівника можуть призвести до нетримання сечі, утворення гною в ній, а також до інших серйозніших ускладнень.

Саме тому після обстеження кожному пацієнту призначають індивідуальну програму реабілітації.

Не ризикуй своїм здоров’ям, самостійно призначаючи дієту й займаючись самолікуванням.

Пам’ятай, консультація уролога на ранній стадії допоможе вчасно розпізнати захворювання, виробити результативну систему лікування, зберегти «чоловіче здоров’я».

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповів про те, як покращити потенцію.

Фото: Pixabay

Анастасія Заяц

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