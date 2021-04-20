В Україні заборонили робити щеплення від COVID-19 залишками вакцин? Що буде з невикористаними дозами

Все про вакцинацію від коронавірусу в Україні.

Щеплення першою дозою вакцини від коронавірусу зробили вже понад 450 тисяч українців.

Це переважно пріоритетні групи на імунізацію.

Водночас у листі очікування перебуває понад 468 тисяч людей.

Якщо раніше ще можна було зробити щеплення залишками вакцин “поза чергою”, то зараз новий наказ МОЗ це унеможливлює.

Невже в Україні заборонили вакцинацію залишками? І куди їх діватимуть тепер?

Новий алгоритм

Відповідно до змін, запроваджених МОЗ, залишковими дозами вакцин від коронавірусу прищеплюватимуть тільки тих, хто входить до першого та другого етапів вакцинальної кампанії.

Це медичні та соціальні працівники, військовослужбовці, люди від 85-ти років, мешканці та персонал інтернатних закладів та будинків для літніх людей.

Тобто скасовується попереднє розпорядження щодо вакцинації залишками публічних осіб і тих, хто підпадає під наступні етапи імунізації, яке передбачили, аби запобігти утилізації залишкових доз.

А якщо пріоритетні групи відмовлятимуться від щеплення, невже вакцини просто викидатимуть на смітник?

Такого не станеться, каже голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики інфекціоніст Федір Лапій.

Пояснює: зміни щодо залишків впровадили через вакцину американської компанії Pfizer під назвою Comirnaty, яку Україна нещодавно отримала у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Аби уникнути маніпуляцій, ніби залишками популярної у світі вакцини щепитимуть лише політиків та їхні сім’ї.

Надійшло 117 тисяч доз і це для 58 тисяч осіб, які зможуть отримати 2 дози. У першу чергу ця вакцина призначена для осіб, які перебувають у будинках інтернатного типу. Але є ті, хто буде відмовлятися. Залишки доз вакцини будуть використані для тих, хто належить до прикордонників, до міністерства надзвичайних ситуацій, – розповідає Лапій.

Але ж у наказі МОЗ уточнень про Pfizer немає.

Чи зможуть українці, які не належать до пріоритетних груп на імунізацію від коронавірусу, продовжувати щепитися залишками інших антиковідних вакцин?

Річ у тім, що, окрім Pfizer, у доступі українців наразі лише китайська вакцина CoronaVac.

Nам не буде залишків, оскільки в одному флаконі одна доза.

А доз індійської вакцини CoviShield, що виготовляється за ліцензією AstraZeneca, лишилося буквально на кілька днів.

Скільки українцям чекати на щеплення?

Як буде змінюватися національний план вакцинації?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ізраїлю вдалося перемогти коронавірус.

Фото: Unsplash

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