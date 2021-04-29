Побічні реакції – це нормально? Чи варто боятися щеплень від коронавірусу

Все про побічні ефекти коронавірусу.
AstraZeneca або CoviShield, Pfizer, CoronaVac та інші – усі допущені до масової імунізації вакцини від коронавірусу належним чином пройшли необхідні клінічні дослідження і підтвердили свою ефективність та безпечність.
Побічні реакції на ці препарати виникають вкрай рідко.
Але чому люди по-різному переносять щеплення від коронавірусу?
Якими можуть бути побічні реакції?
І коли все ж варто звернутися до лікаря?
Нормальна реакція на щеплення
Які побічні реакції внаслідок щеплення будь-якою вакциною від коронавірусу вважаються нормальними?
Почервоніння, біль та набряк у місці ін’єкції, лихоманка чи озноб, головний біль, біль у м’язах та суглобах чи в животі, збільшення лімфатичних вузлів, нудота, втомлюваність, безсоння, запаморочення.
Ці реакції зазвичай минають вже за кілька днів після щеплення і є свідченням того, що ваш організм вибудовує захист від коронавірусу.
Якщо ж відчуваєте дискомфорт протягом довшого часу, варто звернутися до лікаря.
Чому можуть виникати побічні реакції?
Люди по-різному переносять будь-які щеплення, і від коронавірусу зокрема, оскільки мають різну імунну систему.
Саме вона “вмикається” як відповідь на вакцину.
А вже потім, протягом кількох днів до кількох тижнів після щеплення, організм формує так званий адаптивний імунітет до збудника інфекції.
Так вибудовується захист від захворювання, пояснюють вакцинологи з клініки Мейо у штаті Міннесота, США.
Окрім того, частіше побічні реакції фіксують у молодих людей та жінок, хоча і це не загальне правило, зазначають фахівці.
Чоловіки в гормональному плані більш стабільні, ніж жінки. У жінок є місячне коливання певних гормонів, що, в принципі, відображається на певних механізмах, пов’язаних із імунною відповіддю. Не те, щоби від цього зменшувалася імунна відповідь, але такі моменти є, – каже інфекціоніст Федір Лапій.
Наявність чи відсутність побічних реакцій залежить від індивідуальної реактивності організму і жодним чином не пов’язана з якістю вакцини.
Утім, медики нагадують і про протипоказання до імунізації.
Наприклад, у разі гіперчутливості до одного з компонентів вакцини.
Склад препаратів можна дізнатися під час консультації в лікаря та медпрацівників, які проводять вакцинацію.
Протипоказанням для введення другої дози вакцини, наприклад, може бути сильна алергічна реакція на першу.Також по темі: Вакцини вистачить на всіх? Кого і як будуть прищеплювати препаратом Pfizer Штрафи і звільнення з роботи? Як світ бореться з антивакцинаторами Як насправді працюють вакцини від коронавірусу
Які є протипоказання для вакцинації?
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Нагадаємо, раніше ми писали про мутації коронавірусу.
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