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ICTV Ранок 29.04.2021 12:05
29.04.2021 12:05
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Побічні реакції – це нормально? Чи варто боятися щеплень від коронавірусу


Все про побічні ефекти коронавірусу.

AstraZeneca або CoviShield, Pfizer, CoronaVac та інші – усі допущені до масової імунізації вакцини від коронавірусу належним чином пройшли необхідні клінічні дослідження і підтвердили свою ефективність та безпечність.

Побічні реакції на ці препарати виникають вкрай рідко.

Але чому люди по-різному переносять щеплення від коронавірусу?

Якими можуть бути побічні реакції?

І коли все ж варто звернутися до лікаря?

Нормальна реакція на щеплення

Які побічні реакції внаслідок щеплення будь-якою вакциною від коронавірусу вважаються нормальними?

Почервоніння, біль та набряк у місці ін’єкції, лихоманка чи озноб, головний біль, біль у м’язах та суглобах чи в животі, збільшення лімфатичних вузлів, нудота, втомлюваність, безсоння, запаморочення.

Ці реакції зазвичай минають вже за кілька днів після щеплення і є свідченням того, що ваш організм вибудовує захист від коронавірусу.

Якщо ж відчуваєте дискомфорт протягом довшого часу, варто звернутися до лікаря.

Чому можуть виникати побічні реакції?

Люди по-різному переносять  будь-які щеплення, і від коронавірусу зокрема, оскільки мають різну імунну систему.

Саме вона “вмикається” як відповідь на вакцину.

А вже потім, протягом кількох днів до кількох тижнів після щеплення, організм формує так званий адаптивний імунітет до збудника інфекції.

Так вибудовується захист від захворювання, пояснюють вакцинологи з клініки Мейо у штаті Міннесота, США.

Окрім того, частіше побічні реакції фіксують у молодих людей та жінок, хоча і це не загальне правило, зазначають фахівці.

Чоловіки в гормональному плані більш стабільні, ніж жінки. У жінок є місячне коливання певних гормонів, що, в принципі, відображається на певних механізмах, пов’язаних із імунною відповіддю. Не те, щоби від цього зменшувалася імунна відповідь, але такі моменти є, – каже інфекціоніст Федір Лапій. 

Наявність чи відсутність побічних реакцій залежить від індивідуальної реактивності організму і жодним чином не пов’язана з якістю вакцини.

Утім, медики нагадують і про протипоказання до імунізації.

Наприклад, у разі гіперчутливості до одного з компонентів вакцини.

Склад препаратів можна дізнатися під час консультації в лікаря та медпрацівників, які проводять вакцинацію.

Протипоказанням для введення другої дози вакцини, наприклад, може бути сильна алергічна реакція на першу. 

Також по темі: Вакцини вистачить на всіх? Кого і як будуть прищеплювати препаратом Pfizer Штрафи і звільнення з роботи? Як світ бореться з антивакцинаторами Як насправді працюють вакцини від коронавірусу

Які є протипоказання для вакцинації?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про мутації коронавірусу.

Фото: Unsplash

 

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Теги: вакцинація, коронавірус, щеплення
29.04.2021 12:05



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