Розваги без карантинних обмежень: топ-10 найкращих серіалів на Netflix

ТОП-10 серіалів на Netflix.

Локдаун знову затягнувся…

Проте, як вже досвідчені жителі ковідних реалій, ми добре знаємо, чим себе зайняти.

І поки ти розігріватимеш у мікрохвильовці свій попкорн, Ранок у Великому Місті допоможе визначитися із серіалом.

Ми підготували лише кращі з кращих за рейтингом IMDb.

Тож приготуйся зануритись у цікавезний світ Netflix, де панують динамічні сюжети, недитячі інтриги та поцілунки без захисних масок!

ТОП-10 найкращих серіалів Netflix

Гострі картузи

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 8,8

Ой, ну, про цей серіал не набридає говорити вже 8-ий рік поспіль.

І це не спроста.

В естетику старовинної Англії, оповіді про небезпечне життя мафіозі і харизматичного Томмі Шелбі у виконанні Кілліана Мерфі неможливо не закохатися!

Сюжет

Бірмінгем, 1920-ті роки.

З війни повертаються члени банди “Гострі картузи” — брати Шелбі.

Ватажок угруповання Томас Шелбі всіма силами намагається легалізувати сімейний бізнес.

Коли в місті з’являється новий начальник поліції, справи Шелбі ускладнюються.

Інспектор Честер Кемпбелл з усією рішучістю починає зачистку міста від злочинності — в першу чергу від всемогутньої банди “Гострі картузи”…

Ферзевий гамбіт

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 8,8

Руйнація гендерних стереотипів, життя із залежністю і тонка межа між геніальністю та безумством — це все помістилось у сім серій…

Сюжет

Маленька Бет залишається сиротою в 9-річному віці. Опинившись у дитбудинку, вона щосили намагається знайти спосіб відволіктися.

Оглядаючи тамтешні іграшки, Бет знаходить шахову дошку. Дівчинка вирішує розібратися з правилами і незабаром втягується в процес.

За короткий термін Бет не тільки освоює основні особливості гри, але й проявляє неординарні здібності.

Її талант стає по-справжньому феноменальним, але він виявляється на межі руйнування після того, як дівчинку змушують пройти курс сильнодіючих транквілізаторів.

Що переможе: любов до шахів чи залежність від препаратів?

Дивні дива

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 8,8

Цей мериканський науково-фантастичний серіал теж не за красиву назву припав до душі глядачам.

Тут тобі і атмосферність 80-их, і неймовірна акторська гра і відсилки до містичного Кінга.

Одним словом — дивись та задивляйся, сезонів не забракне!

Сюжет

1983 рік. У невеликому містечку на півночі США за декілька днів відбувається ціла низка таємничих подій.

Зникнення, вбивства та активізація роботи вчених і військових у розташованій неподалік секретній лабораторії.

Поки поліція, яка ніколи не стикалася ні з чим подібним, не діє, сім’я зниклого хлопчика, кілька його друзів і допитлива старшокласниця починають власне розслідування…

Чорне дзеркало

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 8,8

Дуже цікавий серіал про антиутопічні наслідки розвитку технологій.

Приготуйся до похмурої атмосфери, гострої сатири й тривалої рефлексії опісля…

Сюжет

Всього за одне десятиліття наше суспільство змінилося до невпізнання.

Підкоряючись стрімкому розвитку комунікаційних технологій, ми перенеслися в нову еру — еру інформації.

Сьогодні ці “чорні дзеркала” визначають наш зв’язок з реальність. Вони — це екрани численних пристроїв, покликаних спростити комунікацію між людьми.

Смартфони, плазми, Google і Facebook — в двадцять першому столітті ці слова означають більше, ніж батьківські поради… Але до чого це призведе?

Корона

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 8,7

Драматичний серіал “Корона”, що розповідає історію королівської сім’ї набув неабиякого розголосу.

Навіть Єлизавета ІІ теж стала його прихильнецею і з нетерпіння чекала на продовження.

Але, на жаль, воно її неабияк розчарувало і навіть обурило. На її думку, покійного принца Філіпа зобразили надто жорстоким батьком.

Сюжет

Біографічний серіал розповідає про історію правління королеви Великої Британії Єлизавети II і охоплює декілька десятиліть життя країни в післявоєнний час.

У центрі сюжету – інтриги, махінації і любовні зв’язки, які відбуваються за зачиненими дверима двох найвідоміших будинків Сполученого Королівства: Букінгемського палацу і будинку номер 10 на Даунінг-стріт – а також їх вплив на світову історію в другій половині XX століття…

Картковий будинок

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 8,7

Жодна влада не обходиться без інтриг, таємниць і злочинів.

Принаймні у цьому політико-драматичному серіалі, який точно не відпускатиме тебе до останньої хвилини.

Сюжет

Безжальний і хитрий конгресмен Френсіс Андервуд та його дружина Клер ні перед чим не зупиняться, щоб пробитися на самий верх.

Ця гостра політична драма відкриває перед глядачами закулісний світ округу Колумбія – світ, в якому правлять жадібність, секс і корупція…

Шибайголова

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 8,6

Сутички — це не єдине, що чекає глядачів у цьому супергеройському бойовику від Marvel.

Любовний трикутник, пристрасть, розчарування, зрада і, звісно, порція гумору теж не забаряться…

Сюжет

Фантастичний бойовик розповідає глядачам історію дивного адвоката, який позбавлений зору.

Та незважаючи на це у нього вкрай загострені інші відчуття.

В один з буденних днів він дає собі слово, що обов’язково почне боротися зі злочинністю.

І ось, здається, цей день настав. Головний герой, одягнувши костюм супергероя, відправляється на нерівну боротьбу зі злочинністю.

Паперовий будинок

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 8,6

Іспанський драматичний телесеріал про злочин настільки полюбився глядачам, що аж зацікавив Netflix.

Приготуйся до того, що не зможеш встояти перед харизматичними злочинцями, і відчайдушно за них вболіватимеш…

Сюжет

Загадковий чоловік на прізвисько Професор має намір здійснити найзухваліше пограбування в історії Іспанії.

Для цього він наймає вісім професіоналів, метою яких є проникнення до Королівського монетного двору де вони повинні надрукувати 2,4 млрд євро.

Впродовж 11 днів, які грабіжники проведуть у будівлі Монетного двору, вони будуть мати справу з 67 заручниками і цілою армією найкращих поліцейських країни…

Сексуальне виховання

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 8,3

І поки весь світ з нетерпінням чекає на 3 сезон, щодня перевіряючи оновлення Netflix, ти маєш час переглянути два перших.

Повір, вони варті твоєї уваги хоча б за те, що говорити про інтим після них стане простіше.

Сюжет

Шістнадцятирічний Отіс з малих років знає про те, як справлятися зі складними ситуаціями, які пов’язані з сексом.

Все через те, що його розкута матір Джин є сексологом.

Незважаючи на це, сам Отіс — сором’язливий і незграбний незайманий хлопець з патологічною боязню власного тіла.

Та одного разу він розуміє, що йому не потрібно займатися цим самому, щоб давати уроки сексуального просвітництва старшокласникам.

Тому, заручившись підтримкою бунтарки Мейв, Отіс відкриває підпільну клініку для підлітків в шкільному туалеті…

Відьмак

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 8,2

Ту пісеньку про “чеканну монету” для відьмака переспівали вже всі, кому не лінь.

А куди більшої слави збодув і сам серіал, заснований на однойменній фентезі-сазі Анджея Сапковського.

Нудно при перегляді точно не буде…

Сюжет

Сюжет розгортається навколо відьмака Геральта з Рівії — найманця-мутанта, який спеціалізується на знищенні чудовиськ і веде кочовий спосіб життя.

Доля зводить Геральта з могутньою чарівницею Йенніфер і юною принцесою Ціріллою з Цінтри, що зберігає похмурий секрет.

Саме тоді відьмак виявляється втягнутий в жорстоке протистояння між двома войовничо налаштованими народами, які борються за владу над великими землями…

Нагадаємо, раніше ми допомагали визначитись з ідеальним фільмом на вечір.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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