Френсіс Макдорманд отримала Оскар за Найкращу жіночу роль

Френсіс Макдорманд у фільмі Земля кочівників режисерки Хлої Чжао отримала кінопремію Оскар 2021 у номінації Найкраща жіноча роль.

У Лос-Анжелесі пройшла 93-я церемонія нагородження премії Оскар за видатні заслуги у кіноматографі.

Цьогоріч найкращою Академія визнала акторку Френсіс Макдорманд.

Френсіс Макдорманд 63 роки і вона зіграла у великій кількості культових картин. Найчастіше акторці діставалися ролі сильних і вольових жінок.

У фільмі “Земля кочівників” вона зіграла роль 60-річної жінки, на ім’я Ферн, яка залишається не лише без роботи і грошей, але і без чоловіка. Такий поворот долі змушує героїню вирушити у довготривалу подорож країною.

До речі, у Френсіс вже є два “Оскари” за ролі у фільмах “Фарго” і “Три білборди під Еббінгом, Міссурі”. Якщо вона отримає статуетку, то увійде в список акторок-рекордсменок за кількістю нагород.

Лише у шести акторок на планеті є три та більше “Оскарів”.

У номінації Найкраща жіноча роль також були:

Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Холідей»)

Андра Дей — 36-річна американська співачка та акторка. У неї була невелика роль в юридичній драмі “Маршалл” з Чедвиком Боузманом в головній ролі, а також вона озвучила персонажа в мультфільмі “Тачки 3”.

У фільмі “Сполучені Штати проти Біллі Голідей” Андра зіграла головну роль — знамениту співачку Біллі Холідей.

До речі, за цю роль Андра вже отримала премію “Золотий глобус”.

Віола Девіс («Ма Рейні: Мати блюзу»)

Віолі Девіс грала у багатьох знаменитих фільмах і серіалах, таких як: “Страшенно голосно і неймовірно близько”, “CSI: Місце злочину” і “Як уникнути покарання за вбивство”.

Її акторська кар’єра розпочалася на початку 90-х років. Віола була номінована на чотири премії “Золотий глобус”, дві премії Британської кіноакадемії і отримала “Оскар” 2017 року за найкращу жіночу роль другого плану за фільм “Паркани”.

У біографічній картині “Ма Рейні: Мати блюзу” Віола Девіс зіграє роль відомої американської співачки блюзу Ма Рейні.

Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки»)

Ванессі лише 33 роки, але вона вже відома своєю грою – у фільмі “Місія нездійсненна” і серіалі “Корона”. Також вона грала ролі другого плану у фільмах “До зустрічі з тобою”, “Геній” і “Коханий з майбутнього”.

У фільмі “Фрагменти жінки” вона грає жінку, яка втратила дитину. За виконання ролі Марти Вайсс вона отримала Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль, а також була номінована на премію “Золотий глобус”.

Кері Малліган («Перспективна дівчина»)

Кері Малліган 35 років. У її творчому арсеналі такі картини: “Не відпускай мене”, “Великий Гетсбі”, “Розкопки”.

За свою роботу акторка була неодноразово нагороджена великою кількістю премій. Зокрема Малліган отримала нагороди BAFTA, номінантка на “Оскар” і “Золотий глобус”, а також і триразова номінантка на премію Американської Гільдії кіноакторів.

У стрічці “Перспективна дівчина” вона грає 30-річну Кессі Томас, колишню студентку медичного коледжу, яка пожертвувала успішною кар’єрою заради помсти.

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