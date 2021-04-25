Оскар 2021: як і де буде проходити церемонія

Усі кіномани України запасаються міцною кавою та солоденьким, адже в ніч на 26 квітня відбудеться 93-я церемонія вручення премії «Оскар».
Оскар 2021 розпочнеться 26 квітня о 1 годині ночі за київським часом. В Україні трансляцію можна буде побачити онлайн на ютуб-каналі Американської кіноакадемії та в ефірі телеканалу «Україна».
Продюсери шоу стверджують, що на глядачів чекає незабутній вечір. Вони повідомили, що сама церемонія буде схожа на цікавий та захоплюючий фільм.
Ведучі
Вручати нагороди прийдуть відомі актори:
- Бред Пітт
- Зендея
- Пон Джун Хо
- Геллі Беррі
- Хоакін Фенікс
- Лора Дерн
- Рене Зеллвегер
- Різ Візерспун
- Гаррісон Форд та інші.
Локація
Традиційною локацією проведення Оскару є театр Долбі.
Звичайно, що через карантин у залі театру не вийде, як раніше, розсадити тисячі гостей.
Але номінанти премії та люди, що їх супроводжують будуть дотримуватись усіх карантинних умов.
Театр Долбі у 2021 році стане не єдиним місцем проведення премії.
Американська кіноакадемія вирішила створити ще одну святкову локацію на залізничній станції Union Station. На цій станції вже зводять сцену.Також по темі: Цікаві факти про Оскар, які більшість не знає Оскар 2021: номінанти на премію Улюблені фільми знаменитостей: що радять подивитися зірки та мільярдери
Карантинні умови
Американська кіноакадемія хвилюється про безпеку гостей. Масковий режим і температурний контроль – це не все, що запровадять організатори.
Всі учасники церемонії пройдуть перевірку на коронавірус. Тільки ті запрошені гості, які матимуть негативні результати тестування, долучаться до шоу.
Маски гратимуть дуже важливу роль в цій історії. Ця тема займає центральне місце в оповіді, – заінтригував Стівен Содерберг.
Під час урочистої трансляції представники кіноіндустрії будуть сидіти без масок. Їхні крісла розташували згідно з дотриманням соціальної дистанції.
Але на рекламних паузах учасникам заходу доведеться одягати маски.
Тема церемонії
Формат цьогорічного Оскару буде відповідати обраній темі – «Історії мають значення».
Вперше під час шоу глядачі зможуть побачити короткі інтерв’ю, в яких номінанти і гості премії розкажуть про себе та свої проєкти більше.
Цього року також збільшили час промови переможців.
Онлайн гості
Актори і режисери, які не зможуть бути присутніми на Оскарі, зможуть долучитись до церемонії дистанційно.
Продюсери шоу вирішили не використовувати Zoom, а будуть влаштовувати особливі включення з маєтків кінозірок.
Також перед початком церемонії для глядачів будуть виступати номінанти у категорії «Найкращий саундтрек» – артисти H.E.R., Лаура Паузіні та Хейн Купер.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про найсмішніші моменти кінопремії Оскар.
Богдана Макалюк
Фото: Depositphotos