Оскар 2021: як і де буде проходити церемонія

Усі кіномани України запасаються міцною кавою та солоденьким, адже в ніч на 26 квітня відбудеться 93-я церемонія вручення премії «Оскар».

Оскар 2021 розпочнеться 26 квітня о 1 годині ночі за київським часом. В Україні трансляцію можна буде побачити онлайн на ютуб-каналі Американської кіноакадемії та в ефірі телеканалу «Україна».

Продюсери шоу стверджують, що на глядачів чекає незабутній вечір. Вони повідомили, що сама церемонія буде схожа на цікавий та захоплюючий фільм.

Ведучі

Вручати нагороди прийдуть відомі актори:

Бред Пітт

Зендея

Пон Джун Хо

Геллі Беррі

Хоакін Фенікс

Лора Дерн

Рене Зеллвегер

Різ Візерспун

Гаррісон Форд та інші.

Локація

Традиційною локацією проведення Оскару є театр Долбі.

Звичайно, що через карантин у залі театру не вийде, як раніше, розсадити тисячі гостей.

Але номінанти премії та люди, що їх супроводжують будуть дотримуватись усіх карантинних умов.

Театр Долбі у 2021 році стане не єдиним місцем проведення премії.

Американська кіноакадемія вирішила створити ще одну святкову локацію на залізничній станції Union Station. На цій станції вже зводять сцену.

Карантинні умови



Американська кіноакадемія хвилюється про безпеку гостей. Масковий режим і температурний контроль – це не все, що запровадять організатори.

Всі учасники церемонії пройдуть перевірку на коронавірус. Тільки ті запрошені гості, які матимуть негативні результати тестування, долучаться до шоу.

Маски гратимуть дуже важливу роль в цій історії. Ця тема займає центральне місце в оповіді, – заінтригував Стівен Содерберг.

Під час урочистої трансляції представники кіноіндустрії будуть сидіти без масок. Їхні крісла розташували згідно з дотриманням соціальної дистанції.

Але на рекламних паузах учасникам заходу доведеться одягати маски.

Тема церемонії

Формат цьогорічного Оскару буде відповідати обраній темі – «Історії мають значення».

Вперше під час шоу глядачі зможуть побачити короткі інтерв’ю, в яких номінанти і гості премії розкажуть про себе та свої проєкти більше.

Цього року також збільшили час промови переможців.

Онлайн гості

Актори і режисери, які не зможуть бути присутніми на Оскарі, зможуть долучитись до церемонії дистанційно.

Продюсери шоу вирішили не використовувати Zoom, а будуть влаштовувати особливі включення з маєтків кінозірок.

Також перед початком церемонії для глядачів будуть виступати номінанти у категорії «Найкращий саундтрек» – артисти H.E.R., Лаура Паузіні та Хейн Купер.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про найсмішніші моменти кінопремії Оскар.

Богдана Макалюк

Фото: Depositphotos

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