Топ-5 найкращих фільмів, які отримали Оскар

Найкращі фільми, що отримали перемогу в Оскарі.

Оскар – найпрестижніша кінопремія у світі. Золоту статуетку мріють потримати у своїх руках майже кожен режисер, актор чи будь-яка інша людина, яка працює над створенням фільму.

Ранок у Великому Місті розповість тобі, що подивитись із кінострічок, які отримали міжнародну нагороду Оскар.

Топ-5 оскароносних фільмів

Форрест Гамп (1994)

Рейтинг IMDb: 8,8

Форрест Гамп – це історія про хлопчика, мама якого хоче, щоб його дитина була щасливою та зростала серед звичайних дітей. І вона це робить навіть попри те, що він розумово відсталий.

Проте доброта, упертість та чітке досягнення цілей, мабуть, найкраще, що тільки могло передатись хлопцю від матері. Саме ці риси допомогли Форресту прожити щасливе та успішне життя, стати світовою знаменитістю та гордістю для рідних.

Список Шиндлера (1993)

Рейтинг IMDb: 8,9

Чорно-біла кінострічка, яка висвітлює одну із трагічних сторінок світової історії – Голокост. Тут розповідається про німецького бізнесмена, який вирішив отримати свою вигоду від Другої світової війни та підзаробити грошей.

Але хто знав, що йому приготована інша доля? Саме він стане тією людиною, яка врятує не одне життя.

Оскар Шиндлер – надзвичайно неоднозначна особа. Проте саме його впливовість та почуття людяності показали, що навіть нацисти здатні піти проти системи та зберегти свою гідність.

Титанік (1997)

Рейтинг IMDb: 7,8

Титанік став справжньою класикою. Тому цей фільм неможливо було не додати до нашої добірки!

Світла історія кохання, яка зародилась та розвинулась на легендарному лайнері Титанік, який нібито ніколи не мав потонути.

Тоді Леонардо ді Капріо, виконавець головної ролі, не зміг отримати свою статуетку. Проте саме ця кінострічка стала для більшості акторів надзвичайно хорошим стартом для розвитку подальшої кар’єри.

Мільйонер із нетрів (2008)

Рейтинг IMDb: 8,0

Хто б не хотів отримати мільйон просто за відповіді у телевікторині! Так і головний герой кінострічки Мільйонер із нетрів Джамаль потрапив у одне із таких телевізійних шоу.

Його навіть запідозрили у шахрайстві. Адже звідки вісімнадцятирічний юнак із найбіднішого району Індії може знати відповіді на усі запитання?

Можливо, він геній, або це просто везіння, або ж хлопець все ж намагається усіх надурити.

Паразити (2019)

Рейтинг IMDb: 8,6

Фільм Паразити став проривом у 2019 році на кінопремії Оскар. Адже нагороду отримав не американська стрічка, а корейська.

У ній розповідалось про одну із бідних сімей, які просто намагались вижити та певним чином паразитували у багатіїв.

На початку фільм здається досить таким позитивним та з хорошим гумором. Проте чим далі до фіналу, тим більше ми розуміємо, що все набагато гірше, ніж здавалось на перший погляд.

Кінопремія Оскар існує вже майже століття, і за цей час вона стала легендарною. Тож не подивитись та не закохатись хоча б у якийсь фільм, який був відмічений статуеткою, просто неможливо.

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі фільми усіх часів та народів.

Фото: IMDb

Дарина Реготун

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