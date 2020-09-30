ТОП-10 гарячих і харизматичних акторів – і де їх можна побачити

ТОП найсексуальніших чоловіків, які підкорюють серця мільйонів жінок.
Цих красунчиків обожнюють жінки усього світу. І справа не в зовнішності. Точніше, не тільки в ній. Цих чоловіків люблять за їхню харизму та внутрішню силу.
Тож лови нашу добірку. Сподіваємося, вона підніме тобі настрій 🙂
ТОП найсексуальніших чоловіків
Меттью Макконахі
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Нам здається, сексуальність Меттью Макконахі не потебує жодних доказів. Достатньо подивитись хоча б одну стрічку з ним – і все стане зрозумілим без слів.
А ще цей красунчик має одразу 3 Оскара!
Де побачити:
- Джентельмени
- Далласький клуб покупців
- Інтерстеллар
- Як позбутися хлопця за 10 днів
- Вовк з Уолл-Стріт
Генрі Кавілл
Англійський актор Генрі Кавілл неодноразово потрапляв у ТОПи найкрасивіших чоловіків планети. Але остаточно підкорив жіночі серця після ролі в серіалі Відьмак.
Адже образ мужнього та безстрашного відьмака Геральта з Рівії так йому личить!
І хоча нагород і акторських титулів у Кавілла ще небагато, ми впевнені – усе попереду. Адже головне – це любов глядачів, а вона у цього красунчика точно є.Також по темі: Сексуальний Бред Пітт позував у мокрій сорочці Молодий і сексуальний: Кіану Рівз показав архівні гарячі фото Топ найсексуальніших акторів |ФОТО
Де побачити:
- Відьмак
- Людина зі сталі
- Агенты А.Н.К.Л.
- Ліга справедливості
Хав’єр Бардем
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Ну хіба може гарячий темпераментний іспанець залишити байдужим? Недарма ж від нього шаленіють мільйони жінок в усьому світі.
Навіть неймовірна Пенелопа Крус попала під чари Хав’єра – і обрала саме його, забувши про всіх своїх колишніх.
А серед них, між іншим, такі секс-символи як Метт Деймон, Ніколас Кейдж, Меттью Макконахі та навіть Том Круз.
До речі, Бардем – єдиний іспанський актор у світі, який отримав Оскар. Щоправда, є ще одна акторка – його дружина Пенелопа Крус.
Де побачити:
- Вікі Крістіна Барселона
- Їж молись люби
- Усі знають
- Ескобар
- Море всередині
- Старикам тут не місце
Райан Гослінг
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Райана Гослінга вже багато років вважають одним із головних красунчиків планети. Щороку він потрапляє до списків найсексуальніших чоловіків.
І, власне, з цим важко сперечатися: у його погляді, манерах та рисах є якась особлива привабливість.
У чому ж секрет Райана? Сам він це пояснює так: «Я просто вмію слухати жінок».
Можливо, саме завдяки цій якості йому і вдалося підкорити серце гарячої красуні Єви Мендес, із якою він живе у щасливому шлюбі.
Де побачити:
- Щоденник пам’яті
- Ла-ла-ленд
- Як упіймати монстра
- Той що біжить по лезу 2049
- Гра на зниження
Бредлі Купер
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Бредлі Купер – американський актор, співак і режисер. Титулів та нагород у нього хоч відбавляй.
У свої 45 Бредлі – лауреат премій Греммі і BAFTA, семиразовий номінант на Оскар і номінант на Тоні та Золотий глобус.
Але жінки люблять його не за це, а за харизматичну посмішку та променистий погляд.
Де побачити:
- Похмілля у Вегасі
- Мій хлопець – псих
- Шпигунка
- Джой
- Шеф Адам Джонс
Скотт Іствуд
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Син зірки вестернів Клінта Іствуда – Скотт – вважається одним із найбільш бажаних холостяків Голлівуду. І це не дивно – ти просто подивись на нього!
А ще приємно, що Скотт не хоче просто грітися у променях слави знаменитого батька. Тож активно працює над власною акторською та модельною кар’єрою.
«Я хочу бути людиною, а не просто сином зірки», – зазначив Скотт в одному зі своїх інтерв’ю.
Де побачити:
- Вхід у нікуди
- Загін самовбивць
- Сноуден
Х’ю Джекман
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Австралієць Х’ю Джекман постійно потрапляє до списків найсексуальніших чоловіків планети.
Мужня зовнішність, благородні риси обличчя та образ супергероя – гадаємо, саме це приваблює в ньому жінок усього світу.
Де побачити:
- Люди ікс
- Полонянки
- Кейт і Лео
- Знедолені
- Росомаха: безсмертний
Джастін Бальдоні
Можливо, ти ще нічого не знаєш про цього красунчика. А дарма. Адже це саме той хлопець, заради якого варто почати дивитись серіали:)
Американський актор із італійським корінням закохує в себе з першого погляду. І не лише ідеальною фігурою, але й талановитою грою.
Нещодавно Джастін спробував себе в ролі продюсера та режисера. І з першої спроби підкорив серця глядачів і кінокритиків: стрічка За 5 кроків до кохання має хороші відгуки глядачів та високий рейтинг IMDB.
Де побачити:
- Незаймана Джейн
Райан Рейнольдс
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Цей канадський мачо може похизуватись не лише талантом і харизмою, але й ідеальним торсом. Який він охоче показує у кіно на радість дівчатам 🙂
Актору вдалося підкорити не тільки серця мільйони фанаток по всьому світу, але й закохати в себе таких красунь, як Скарлетт Йоханссон і Блейк Лайвлі.
Де побачити:
Зелений ліхтар
Дедпул
Пропозиція
Просто друзі
Бред Пітт
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Ну хіба можна уявити собі список найсексуальніших чоловіків без Бреда Пітта? На нашу думку, це було б просто несправедливо!
Про його зіркові здобутки ти і так давно усе знаєш, тож не будемо повторюватись. Просто дивись 🙂
Де побачити:
- Одного разу в Голлівуді
- Бійцівський клуб
- Загадкова історія Бенджаміна Баттона
- До зірок
- Містер і Місіс Сміт
- Людина, яка змінила все
- Гра на зниження
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП зіркових пар з великою різницею у зрості.
Головне фото: Pixabay