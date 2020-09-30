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ICTV / Ранок / ТОП-10 гарячих і харизматичних акторів – і де їх можна побачити / 30.09.2020 15:21
30.09.2020 15:21
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ТОП-10 гарячих і харизматичних акторів – і де їх можна побачити

Фото: Pixabay

ТОП найсексуальніших чоловіків, які підкорюють серця мільйонів жінок.

Цих красунчиків обожнюють жінки усього світу. І справа не в зовнішності. Точніше, не тільки в ній. Цих чоловіків люблять за їхню харизму та внутрішню силу.

Тож лови нашу добірку. Сподіваємося, вона підніме тобі настрій 🙂

ТОП найсексуальніших чоловіків

Меттью Макконахі

 

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Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)

Нам здається, сексуальність Меттью Макконахі не потебує жодних доказів. Достатньо подивитись хоча б одну стрічку з ним – і все стане зрозумілим без слів.

А ще цей красунчик має одразу 3 Оскара!

Де побачити:

  • Джентельмени
  • Далласький клуб покупців
  • Інтерстеллар
  • Як позбутися хлопця за 10 днів
  • Вовк з Уолл-Стріт

Генрі Кавілл

Відьмак фото

Фото: IMDB

Англійський актор Генрі Кавілл неодноразово потрапляв у ТОПи найкрасивіших чоловіків планети. Але остаточно підкорив жіночі серця після ролі в серіалі Відьмак.

Адже образ мужнього та безстрашного відьмака Геральта з Рівії так йому личить!

І хоча нагород і акторських титулів у Кавілла ще небагато, ми впевнені – усе попереду. Адже головне – це любов глядачів, а вона у цього красунчика точно є.

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Де побачити:

  • Відьмак
  • Людина зі сталі
  • Агенты А.Н.К.Л.
  • Ліга справедливості

Хав’єр Бардем

 

 

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Публикация от film film film (@film_film_film_film_)

Ну хіба може гарячий темпераментний іспанець залишити байдужим? Недарма ж від нього шаленіють мільйони жінок в усьому світі.

Навіть неймовірна Пенелопа Крус попала під чари Хав’єра – і обрала саме його, забувши про всіх своїх колишніх.

А серед них, між іншим, такі секс-символи як Метт Деймон, Ніколас Кейдж, Меттью Макконахі та навіть Том Круз.

До речі, Бардем – єдиний іспанський актор у світі, який отримав Оскар. Щоправда, є ще одна акторка – його дружина Пенелопа Крус.

Де побачити:

  • Вікі Крістіна Барселона
  • Їж молись люби
  • Усі знають
  • Ескобар
  • Море всередині
  • Старикам тут не місце

Райан Гослінг

 

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Публикация от Ryan Gosling (@goslingdaily)

Райана Гослінга вже багато років вважають одним із головних красунчиків планети. Щороку він потрапляє до списків найсексуальніших чоловіків.

І, власне, з цим важко сперечатися: у його погляді, манерах та рисах є якась особлива привабливість.

У чому ж секрет Райана? Сам він це пояснює так: «Я просто вмію слухати жінок».

Можливо, саме завдяки цій якості йому і вдалося підкорити серце гарячої красуні Єви Мендес, із якою він живе у щасливому шлюбі.

Де побачити:

  • Щоденник пам’яті
  • Ла-ла-ленд
  • Як упіймати монстра
  • Той що біжить по лезу 2049
  • Гра на зниження

Бредлі Купер

 

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Публикация от Bradley Cooper (@bradleycooper__original)

Бредлі Купер – американський актор, співак і режисер. Титулів та нагород у нього хоч відбавляй.

У свої 45 Бредлі – лауреат премій Греммі і BAFTA, семиразовий номінант на Оскар і номінант на Тоні та Золотий глобус.

Але жінки люблять його не за це, а за харизматичну посмішку та променистий погляд.

Де побачити:

  • Похмілля у Вегасі
  • Мій хлопець – псих
  • Шпигунка
  • Джой
  • Шеф Адам Джонс

Скотт Іствуд

 

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Публикация от Scott Eastwood (@scotteastwood)

Син зірки вестернів Клінта Іствуда – Скотт – вважається одним із найбільш бажаних холостяків Голлівуду. І це не дивно – ти просто подивись на нього!

А ще приємно, що Скотт не хоче просто грітися у променях слави знаменитого батька. Тож активно працює над власною акторською та модельною кар’єрою.

«Я хочу бути людиною, а не просто сином зірки», – зазначив Скотт в одному зі своїх інтерв’ю.

Де побачити:

  • Вхід у нікуди
  • Загін самовбивць
  • Сноуден

Х’ю Джекман

 

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Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)

Австралієць Х’ю Джекман постійно потрапляє до списків найсексуальніших чоловіків планети.

Мужня зовнішність, благородні риси обличчя та образ супергероя – гадаємо, саме це приваблює в ньому жінок усього світу.

Де побачити:

  • Люди ікс
  • Полонянки
  • Кейт і Лео
  • Знедолені
  • Росомаха: безсмертний

Джастін Бальдоні

Джастін Бальдоні фото

Фото: IMDB

Можливо, ти ще нічого не знаєш про цього красунчика. А дарма. Адже це саме той хлопець, заради якого варто почати дивитись серіали:)

Американський актор із італійським корінням закохує в себе з першого погляду. І не лише ідеальною фігурою, але й талановитою грою.

Нещодавно Джастін спробував себе в ролі продюсера та режисера. І з першої спроби підкорив серця глядачів і кінокритиків: стрічка За 5 кроків до кохання має хороші відгуки глядачів та високий рейтинг IMDB.

Де побачити:

  • Незаймана Джейн

Райан Рейнольдс

 

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Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Цей канадський мачо може похизуватись не лише талантом і харизмою, але й ідеальним торсом. Який він охоче показує у кіно на радість дівчатам 🙂

Актору вдалося підкорити не тільки серця мільйони фанаток по всьому світу, але й закохати в себе таких красунь, як Скарлетт Йоханссон і Блейк Лайвлі.

Де побачити:

Зелений ліхтар

Дедпул

Пропозиція

Просто друзі

Бред Пітт

 

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Публикация от Brad Pitt (@bradpittofflcial)

Ну хіба можна уявити собі список найсексуальніших чоловіків без Бреда Пітта? На нашу думку, це було б просто несправедливо!

Про його зіркові здобутки ти і так давно усе знаєш, тож не будемо повторюватись. Просто дивись 🙂

Де побачити:

  • Одного разу в Голлівуді
  • Бійцівський клуб
  • Загадкова історія Бенджаміна Баттона
  • До зірок
  • Містер і Місіс Сміт
  • Людина, яка змінила все
  • Гра на зниження

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП зіркових пар з великою різницею у зрості.

Головне фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: Бред Пітт, Бредлі Купер, зірки, Меттью МакКонахі, Райан Гослінг, Х’ю Джекман
30.09.2020 15:21



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