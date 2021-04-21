Спаржа для здоров’я: чим корисна і кому її не можна

Корисні властивості спаржі – чому варто їсти цей незвичний для українців овоч.

Спаржа, або ж аспарагус, – достатньо новий продукт для українців, тож ми тільки починаємо звикати до її вишуканого смаку та ніжного аромату.

Втім, спаржа має не лише відмінні смакові якості, але й цілу низку корисних властивостей.

Ранок у Великому Місті зараз тобі про все розкаже.

Види спаржі

Існує 3 різновиди спаржі: зелена, біла і фіолетова.

Зелена спаржа найпоширеніша, оскільки її врожай збирають цілий рік. Її можна їсти як термічно обробленою, так і сирою. У приготованому вигляді зелена спаржа залишається хрусткою та пружною.

Біла спаржа – це сезонний овоч, його традиційно збирають із середини березня по середину червня, тож якщо хочеш спробувати саме її – варто поспішити. Біла спаржа характеризується більш делікатним смаком, ніж зелена.

Фіолетова спаржа – це досить рідкісний різновид овоча. Він має оригінальний, дещо гіркуватий смак. Під час термічної обробки фіолетовий колір перетворюється на зелений.

Корисні властивості спаржі

Спаржа – чудове джерело вітамінів А, групи В, С, Е, К, а також важливих мікро і макроелементів – фолієвої кислоти, міді, марганцю, селену, калію тощо.

Водночас, у ній міститься зовсім небагато калорій, тому спаржа входить до складу багатьох дієт.

Корисна для серця

У нетрадиційній медицині спаржу використовують для профілактики та лікування хвороб серцево-судинної системи. Особливо вона корисна при високому тиску, адже здатна ефективно його понижувати.

Такій дії аспарагус зобов’язаний речовині аспарагін, яка входять до його складу.

Профілактика онкології

Спаржа, особливо фіолетова, це потужне джерело антоціанів, які мають антиоксидантні властивості.

Завдяки цьому, овоч допомагає організму боротися з вільними радикалами, які можуть викликати онкологічні процеси.

Піднімає настрій

Стародавні римляни присвячували спаржі цілі трактати! Вони особливо цінували цей овоч за те, що він здатен перетворювати депресивних полеглих духом людей на бадьорих і радісних.

Тож якщо ти відчуваєш, що не в тонусі – сміливо вибирай на обід гарнір зі спаржі.

Афродізіак

Аспарагус – це натуральний афродизіак, тож страва з нього не завадить на столі під час романтичної вечері. Такий ефект досягається завдяки фолієвій кислоти та вітаміну В6, які посилюють збудження.

Крім того, до складу спаржі входить вітамін Е, який стимулює виробіток статеві гормонів як у чоловіків, так і у жінок.

Від похмілля

Найкращим сніданком після веселої нічки стане порція свіжої спаржі.

Справа в тому, що мінерали і амінокислоти в її складі полегшують симптоми похмілля та захищають клітини печінки від шкідливого впливу токсинів.

Кому не можна їсти аспарагус: протипоказання

Обережно вживати спаржу треба тим, хто має такі хвороби:

Схильність до алергії

Цистит

Простатит

Мочекам’яна хвороба

Виразка шлунку в стадії загострення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості часнику.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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