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ICTV Ранок 29.03.2021 14:00
29.03.2021 14:00
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Корисні властивості черемші: чому її варто додати до свого раціону


Список корисних властивостей черемші – чому весною варто вживати цей лісовий дикий часник.

У народі черемшу часто називають Ведмежою цибулею. Вона занесена до Червоної книги України. На вигляд нагадує конвалію, а на смак схожа на молодий часник.

Черемшу можна виростити на своїй земляній ділянці або купити в українських господинь.

Ця рослина має не тільки антибактеріальні властивості, а й включає до свого складу багато вітамінів.

Тому Ранок у Великому Місті дізнався, якими корисними властивостями володіє черемша та готовий поділитись цим з тобою.

Корисні властивості черемші

Зміцнює імунну систему

Черемша виростає ранньої весни. Має багато вітаміну А, В та С.

Після довгої зими, коли імунітет людини ослаблений, до раціону можна додати цю рослину.

І вона сприятиме покращенню самопочуття та зміцненню організму.

Твоя імунна система стане сильнішою та витривалішою до вірусів та бактерій.

черемша користь

Фото: Pixabay

Допомагає схуднути

Черемша дуже добре впливає на травну систему. Покращує її роботу, сприяє кращому обміну речовин.

До того ж вона є низькокалорійною. Тому, якщо ти зараз сидиш на дієті, то сміливо можеш додавати до салатів листя черемши.

У невеликих кількостях рослина виводить з організму токсини та інші шкідливі та непотрібні речовини.

черемша

Фото: Pixabay

Чудове заспокійливе

Ведмежа цибулина сприятливо впливає на роботу нервової системи.

Відвари з черемші допоможуть заспокоїтись та підвищити твоє самопочуття.

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Рослина допомагає зменшити стрес та дратівливість.

Гарний настрій з черемшею гарантовано.

черемша це

Фото: Pixabay

Покращує кровообіг та роботу серця

Ведмежа цибулина чудово очищує кров та перешкоджає в ній накопичення холестерину.

Вона зміцнює стінки судин та робить їх більш еластичними. Це сприяє кращому потоку крові в твоєму організмі.

Окрім того, черемша покращує роботу серця. Та запобігає різноманітним захворюванням, пов’язаними з цим органом.

черемша

Фото: Pixabay

Підвищує лібідо у чоловіків

Оскільки черемша сприяє кращому кровообігу – це дуже добре впливає на чоловічу силу.

Ця рослина в організмі сильної статі допомагає виробленню більшої кількості потрібних гормонів та підвищує лібідо.

Якість статевого життя з черемшею забезпечена.

черемша користь

Фото: Pixabay

Очищує шкіру обличчя

Черемша має бактерицидний вплив на шкіру.

Тому корисним будуть маски з цибулиною цієї рослини.

Вони мають відбілювальний ефект, сприяють зменшенню вугрів та зникненню висипань на обличчі.

черемша лісова рослина

Фото: Pixabay

Черемша – дуже корисна рослина. Проте варто пам’ятати, що важливе дозування. Їсти надто багато черемші може бути шкідливо для твого організму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості яблук.

Головне фото: Unsplash

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Теги: Здоров'я, поради, правильне харчування
29.03.2021 14:00



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