Витончена, але з характером: фільми з Наталі Портман, за які ми її так любимо

Добірка кращих фільмів з Наталі Портман.

У свої 39 років вона вже давно звикла до титулу легенди світового кінематографу.

Почала зніматися у кіно Наталі Портман доволі рано, ще, коли їй було всього 13 років.

Всі тоді зрозуміли — вона приречена на славу та успіх.

Витончена краса, геніальна акторська гра та наполеглива робота…

Завдяки цьому стільки стрічок стали культовими й всесвітньо улюбленими.

Тому Ранок у Великому Місті вирішив підготувати для тебе добірку фільмів з участю акторки, за які ми її так любимо.

ТОП-5 фільмів з Наталі Портман

Більше ніж секс

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 6,2

Почнемо з найбільш лайтового варіанту.

Бо чи можна краще провести свої вихідні, як не за переглядом старих добрих ромкомів?

Особливо, якщо у головних ролях — такі красиві та харизматичні Наталі Портман і Ештон Катчер…

Сюжет

У легких і приємних відносинах Емми і Адама немає зобов’язань і взагалі все, не як у людей: чутливим романтиком є ​​він, а розгільдяєм і хуліганом — вона.

У них — відмінний секс, а що ж іще потрібно для щастя?

Однак це зовсім не гарантія того, що романтичні почуття обійдуть стороною головних героїв…

“V” означає Вендетта

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDb: 8,2

Настав час для фентезі. І не простого, а з елементами трилера й бойовика!

Тут красуня Портман на всі 100% прявила свій творчий потенціал, а динамічний сюжет створив просто вибухову суміш таланту й інтриги.

До речі, для цього фільму зірка побрилась наголо! Гріх не зацінити такі зусилля…

Сюжет

Дія фільму розгортається в недалекому майбутньому у Великій Британії.

Після світових катаклізмів та воєн до влади приходить партія, що приборкує хаос у країні й водночас встановлює жорстку диктатуру.

Героїню Наталі, дівчину на ім’я Еві Хеммонд, арештовують за антиурядову діяльність.

Вона швидше помре, ніж видасть схованку десидентів, адже там — її коханий “V”…

Там, де серце

Рік випуску: 2000

Рейтинг IMDb: 6,8

Знімемо трохи напругу після попередньої стрічки легендарною драмою, яка ладна розтопити серце кожного.

Кохання, людське добро, молодесенька Наталі Портман й атмосфера ранніх 2000-х — тобі треба це побачити!

Сюжет

Головна героїня, Новалі — типова попелюшка.

Їй сімнадцять років, у неї восьмимісячна вагітність і життєва мудрість: при будь-яких обставинах число «п’ять» приносить нещастя.

Бойфренд залишив її у супермаркеті якогось невідомого містечка, де майбутнє — лякаюча невідомість…

Джекі

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 6,7

Якщо тобі подобаються історичні стрічки, тоді цей біографічно-драматичний фільм саме для тебе.

Наталі Портман відтворює найбільш драматичні сторінки з життя Жаклін “Джекі” Кеннеді, вдови усім відомого президента.

І, здається, їй так пасує образ першої леді…

Сюжет

Переживши постріли в Далласі і похмуру церемонію прощання з Джоном Кеннеді, Жаклін стала символом народної скорботи і відданої жіночої любові.

Вона запрошує до своєї оселі відомого журналіста Теодора Уайта, головного літописця американських виборів.

Саме йому жінка розповість про те, що їй, такій тендітній та відданій, довелось пережити після смерті президента США, що чи то втягнув Америку у ядерну кризу чи вивів її звідти.

Чорний лебідь

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 8,0

Ну, і на завершення — психологічний трилер, що став знаковим для кар’єри Портман.

Акторка тренувалась протягом року до початку зйомок, намагаючись здобути пластику справжньої балерини.

І їй це вдалося. Як і виконати складну роль танцівниці, що поступово божеволіє.

Саме за неї Портман отримала свій заслужений “Оскар”.

Сюжет

Ніна вперто репетирує щодня, зо отримати головну партію у “Лебединому озері” — вершині своєї кар’єри.

Прекрасно виконуючи роль Білого Лебедя, вона не годиться на роль Чорного.

За словами режисера, Ніні не вистачає внутрішнього вогню.

Але оскільки у її житті є місце тільки балету, дівчина готова випробувати пристрасть, ревнощі, лють і безумство.

Їй доведеться подивитися в очі своєму темному Альтер его, щоб досягти справжньої досконалості…

Нагадаємо, раніше ми публікували фільми з Джулією Робертс, за які ми її так любимо.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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