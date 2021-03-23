Як заробити під час локдауну: найкращі ідеї

Найкращі ідеї, як заробити під час локдауну, який запровадили через поширення коронавірусу.

Карантин у державі став випробуванням для українців. Багатьох із нас відправили у неоплачувані відпустки або взагалі звільнили.

Але гроші потрібні кожному, тому доводиться шукати нові шляхи заробітку.

Ранок у Великому Місті допоможе тобі в цьому та поділиться ідеями, як заробити під час карантину.

Як заробити під час локдауну

Пошиття масок

Один із товарів, що зараз найбільше користуються попитом – це маски. Проте в аптеках їх не вистачає.

Тому якщо ти вмієш гарно та швидко шити, то це може стати хорошим заробітком. Замовляєш усі необхідні матеріали онлайн та розпочинаєш маленьке виробництво.

Можна шити як одноразові, так і багаторазові маски та продавати їх через Інтернет. Прибуток залежить від собівартості та ціни, яку ти пропонуватимеш.

Написання текстів

Написання текстів не потребує обов’язкової присутності в офісі. Ти можеш заробляти гроші, не виходячи з дому. Для цього потрібен лише комп’ютер та вміння добре писати.

Замовлень від роботодавців багато як і на сервісах для пошуку роботи, так і в соцмережах.

Проте будь обережним та домовляйся про всі деталі, які забезпечать тобі стовідсоткову оплату за твою роботу. Тут заробіток може бути одноразовим або постійним.

Переклад

Якщо ти непогано знаєш якусь іноземну мову – це також може бути одним із джерел заробітку.

Сидиш і перекладаєш, і водночас не порушуєш правил карантину. Заробіток залежить від обсягу роботи, мови та складності тексту.

Фото або відеообробка

Ти вмієш користуватись різними програми для обробки відео та фото? Тоді це теж може допомогти тобі отримати додаткові кошти.

Та навіть знання Photoshop вже може стати тобі у пригоді. Якщо дослідити Інтернет, то можна знайти роботодавця, якому дуже потрібні твої навички.

Таксі

Наявність автомобіля та те, що перестав ходити громадський транспорт, можуть допомогти тобі заробити гроші. Багато українців зараз користуються послугами таксі.

Ти можеш зателефонувати у будь-яку з таких компаній, які займаються перевезенням пасажирів, та стати їхнім водієм.

Проте пам’ятай, що тут тобі все ж доведеться виходити з дому та контактувати з людьми. Тому обов’язково носи маски, рукавички та вчасно їх змінюй, а також користуйся санітайзерами і регулярно дезінфікуй салон авто.

Тепер ти знаєш кілька ідей, як можна заробити під час карантину. Обирай найкращі та бережи себе та своїх рідних.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про психологічну допомогу під час карантину.

Фото: Unsplash

Дарина Реготун

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