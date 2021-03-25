Чим зайнятися вдома під час локдауну: 14 ідей

Чим зайнятися під час лоудауну, який оголосили через пандемію коронавірусу?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 15 ідей, які допоможуть провести вимушену відпустку приємно та з користю.

1. Зайнятися самоосвітою в інтернеті

Ти давно мрієш зайнятися самоосвітою чи навіть освоїти нову професію? Карантин – це нагода більше не відкладати самоосвіту на потім.

На щастя, сьогодні в інтернеті існує чимало онлайн-платформ, які безкоштовно надають таку можливість.

Тисячі курсів за різними напрямками пропонують як українські, так і закордонні портали, а також – провідні університети світу.

Ось кілька корисних посилань:

2. Передивитись культові фільми

Чудовий підняти собі настрій під час карантину – насолодитися переглядом кіно. І почати радимо з най-най-кращого.

Наприклад, подивись наш ТОП 10 кращих фільмів усіх часів і народів і перевір, скільки стрічок із цього списку тобі ще залишилося переглянути.

3. Прочитати нову книгу

У тебе на телефоні або на полиці накопичилися книжки, які давно плануєш прочитати? Час настав!

А для тих, хто ще не визначився, що саме читати, ми створили кілька корисних добірок:

4. Прогулятися віртуальними музеями

Відвідувати найкращі музеї світу, навіть не виходячи з дому, цілком реально.

Адже більшість із них оцифрували десятки тисяч видатних творів зі своїх колекцій.

Наприклад, можна вирушити у віртуальний тур по паризькому Лувру, мадридському Прадо, флорентійському Уффіці, нью-йоркському музею Метрополітен та по багатьох інших.

5. Почати вчити нову мову

Давно мрієш вивчити польську, іспанську або китайську? А може, хочеш нарешті довести до ума англійську?

Чому б не зайнятися цим просто зараз!

Лови кілька корисних добірок, які ми створили спеціально для тебе:

6. Зробити генеральне прибирання

Прибирання і розбір речей – одне з найкорисніших занять під час карантину.

Протри пил, проведи вологе прибирання, помий підлогу, викинь старі непотрібні речі.

Ретельно прибери у ванній кімнаті та на кухні. Випери штори. Одним словом, зроби все те, що вже давно відкладалося на потім.

Коли дім блищатиме – і дихатиметься, і думатиметься легше.

7. Зайнятися своєю зовнішністю

У тебе зазвичай не вистачає часу на себе? Саме час це виправити! Почни робити домашні масочки для волосся і та обличчя.

Згадай про скраби та патчі, які давно пиляться на поличці у ванній.

А ще – уяви себе стилістом: розбери гардероб та викинь те, що вже не плануєш носити. А з решти речей спробуй скласти стильні, неочікувані комплекти.

8. Зайнятися йогою або фітнесом

Аби тримати себе у формі, зовсім не обов’язково ходити до спортзалу. Займатися спортом можна і вдома.

А щоб робити це правильно, пошукай на YouTube відеоуроки з професійними тренерами.

Або займайся спортом разом із ведучою Ранку у Великому Місті Юлією Зорій та її рубрикою Зорій качає.

9. Знайти віддалену роботу

Карантин забрав у тебе можливість заробити? Це не привіт сидіти, склавши руки! Саме час зайнятися пошуком віддаленої роботи на фрілансі.

Знайти її можна на багатьох сайтах, наприклад, Upwork або Freelancer.

10. Скласти список цілей

Зазвичай такими речами радять займатися напередодні Нового року.

Але під час річних звітів та передсвяткової суматохи не всі можуть знайти час і сили на планування.

Тож якщо у тебе ще немає списку своїх цілей, планів та цінностей – саме час це виправити.

11. Освоїти новий рецепт

Зазвичай увечері хочеться просто полежати і глянути серію улюбленого серіалу, а не годинами стояти біля плити.

Але на карантині все по іншому. Вільний час у тебе тепер є, тож чому б не навчитися готувати торт, лазанью або, наприклад, суші?

12. Поспілкуватися по відеозв’язку

Під час карантину не варто ходити в гості до рідних і друзів. Але спілкуватися з ними онлайн – ніхто не заважає.

То чому б не влаштувати сеанс відеозв’язку як з рідними, так і з давніми друзями, з якими ви давно не бачились?

13. Займатися коханням 🙂

А чому б ні? Якщо ви на карантині разом із другою половинкою – це чудовий привід влаштувати собі справжню романтичну відпустку.

І нехай весь світ зачекає… 🙂

14. Нарешті виспатись

У коловороті насичених робочих буднів ми часто мріємо виспатись. Але зазвичай не встигаємо.

Тепер така можливість у тебе є.

Тож поповнюй дефіцит сну, насолоджуйся життям, і головне – бережи здоров’я!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як записатися на вакцинацію від коронавірусу.

Головне фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.