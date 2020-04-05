Як продезінфікувати салон авто від коронавірусу

Як правильно дезінфікувати салон автомобіля від коронавірусу?

Залишайся вдома – головне правило, яке має стати нашим девізом під час карантину. Втім іноді виникають ситуації, коли вийти з дому вкрай необхідно (наприклад, до магазину чи аптеки). Зробити це можна пішки або авто.

Та, сідаючи в салон, не варто забувати: коронавірус може жити на поверхнях до 5 діб. А отже – авто треба регулярно дезінфікувати зсередини.

Як саме це зробити? Ранок у Великому Місті розкаже.

Як продезінфікувати авто від коронавірусу

1. Підготуй антисептик або спиртовий розчин, який містить не менш ніж 70% спирту Ретельно оброби ним усі поверхні, до яких можна доторкнутися:

Сидіння та підголовники

Руль

Панель передач

Підлокотники

Бардачок

Усі кнопки та ричажки

Як зменшити ризик зараження в автомобілі

Намагайся під час пандемії використовувати авто тільки для особистих цілей (з’їздити в магазин або аптеку).

Якщо ж під час карантину тобі доводиться возити пасажирів, ці правила допоможуть зменшити ризик зараження:

Усі пасажири повинні бути в масках. Так і тільки так. Завжди тримай у бардачку кілька чистих одноразових масок – на випадок, якщо хтось забуде взяти з собою засоби особистого захисту. Попроси пасажирів не розмовляти – це зменшить розповсюдження мікрокрапель слини та слизу. Намагайся тримати вікно відкритим або частіше провітрювати салон.

Дотримуйся карантину, регулярно дезінфікуй салон авто та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як продезінфікувати одяг від коронавірусу.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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