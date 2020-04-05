Як продезінфікувати салон авто від коронавірусу

Як правильно дезінфікувати салон автомобіля від коронавірусу?
Залишайся вдома – головне правило, яке має стати нашим девізом під час карантину. Втім іноді виникають ситуації, коли вийти з дому вкрай необхідно (наприклад, до магазину чи аптеки). Зробити це можна пішки або авто.
Та, сідаючи в салон, не варто забувати: коронавірус може жити на поверхнях до 5 діб. А отже – авто треба регулярно дезінфікувати зсередини.
Як саме це зробити? Ранок у Великому Місті розкаже.
Як продезінфікувати авто від коронавірусу
- 1. Підготуй антисептик або спиртовий розчин, який містить не менш ніж 70% спирту
- Ретельно оброби ним усі поверхні, до яких можна доторкнутися:
- Сидіння та підголовники
- Руль
- Панель передач
- Підлокотники
- Бардачок
- Усі кнопки та ричажки
- Почекай 7 хвилин
- Провітри авто, щоб позбутися запаху антисептика.
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Як зменшити ризик зараження в автомобілі
Намагайся під час пандемії використовувати авто тільки для особистих цілей (з’їздити в магазин або аптеку).
Якщо ж під час карантину тобі доводиться возити пасажирів, ці правила допоможуть зменшити ризик зараження:
- Усі пасажири повинні бути в масках. Так і тільки так.
- Завжди тримай у бардачку кілька чистих одноразових масок – на випадок, якщо хтось забуде взяти з собою засоби особистого захисту.
- Попроси пасажирів не розмовляти – це зменшить розповсюдження мікрокрапель слини та слизу.
- Намагайся тримати вікно відкритим або частіше провітрювати салон.
Дотримуйся карантину, регулярно дезінфікуй салон авто та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як продезінфікувати одяг від коронавірусу.
Фото: Pixabay
Аліна Литвиненко